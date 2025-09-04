PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre de 47 años fue demorado por los agentes del Servicio Externo en Villa Don Andrés, en Resistencia.

Los efectivos desplegaron tareas investigativas sobre el implicado en el caso, y anoche alrededor de las 1 de la madrugada, supieron que el hombre merodeaba la zona de Villa Don Andres.

Luego de patrullajes por el barrio, lo demoraron por la calle Julio Acosta 2800, y tras verificar sus datos personales constataron que se trataba del buscado, lo condujeron a la dependencia policial.

Finalmente fue notificado de su aprehensión y puesto ante la fiscalía en turno.