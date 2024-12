DETUVIERON A UN EMPLEADO MUNICIPAL POR AMENAZAS DE MUERTE A LA INTENDENTA DE BARRANQUERAS

Un caso de supuesta amenaza de muerte contra la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, derivó en la detención de un empleado municipal de 58 años en las primeras horas del miércoles.

La aprehensión se dio luego de una denuncia del jefe de seguridad de la Municipalidad de Barranqueras quien recibió varios audios de parte de un empleado municipal que contenía fuertes amenazas contra la jefa comunal, Magda Ayala..

El agente municipal que cumple tareas en el área de Seguridad y Vigilancia precisó en los audios que porta un revolver 38 y que no dudaría en atacar a la intendenta Ayala.

«Que no me jodan le voy a meter con la nueve en la cabeza o en la boca, si voy a morir voy a morir «, advirtió el hombre. Y continuó: «No tengo más nada que perder, ya perdí todo» . Y aseguró: «Le voy a mandar la foto de la nueve que tengo, voy a cometer un error y me voy a matar yo, yo voy a ir calladito ni cuenta se van a dar le voy a hacer y me voy a meter un tiro en la cabeza».

Horas más tarde, el empleado siguió enviando audios amenazantes. «Llegué a mi lugar de trabajo, me están buscando, me van a encontrar, le voy a encajar un tiro en la cabeza nomas, hace tres meses estoy esperando la bonificación, a mí no me interesa la intendenta, no tengo más nada que perder, tengo una nueve, en realidad un treinta y ocho tengo acá cargado, y si me vienen a molestar acá les voy a meter», sostuvo.

Además, el sujeto dio precisiones en que los mensajes intimidatorios lleguen a destino de Ayala. «Este audio mandele a la intendenta y digale que yo un día calladito nomas voy a ir, usted ni cuenta se va a dar, ni los guardaespaldas, si este mes no me pagan, le voy a esperar a la intendenta, me voy a ir con peluca, acuérdese lo que digo porque le voy a hacer, pero le voy a hacer porque estoy preparado para todo» , concluyó.

Horas más tarde, el agente fue aprehendido por supuestas amenazas. Y se esperaba la radicación de declaración de la intendenta Magda Ayala