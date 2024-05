DETUVIERON A UN CONOCIDO STREAMER POR POSESIÓN DE MATERIAL PEDÓFILO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El streamer Leonel Esteban Borronimuestra el mundo a bordo de su moto a través de videos en distintas situaciones que van desde el conurbano bonaerense, el interior de la Argentina, Bolivia y Paraguay. No se dedicaba a lo turístico precisamente, sino que solía ir a barrios, zonas donde podría recocorrer y capturar con su moto. Bajo el «Un León Viajero«, alcanzó los 137 mil seguidores en Tik Tok con 3,3 millones de likes, 108 mil suscriptores en Youtube, otros 164 mil seguidores en Instagram.

Desde este viernes, Borronise encuentra detenido en una celda, a la espera de ser indagado por el delito de tenencia y distribución de material pedófilo, fotos de abuso sexual infantil que muestran a chicos, varones de menos de 13 años. De acuerdo a los investigadores del caso, lo hacía en la plataforma de Google.

En este sentido, Borroni fue arrestado este jueves por la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia Policía Federal en su casa de Isidro Casanova, en una causa a cargo de la la Ayudantía Fiscal N°2 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de Luis Brogna, con las ayudantes fiscales Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez, tras una alerta en su contra de la organización estadounidense NCMEC, que depende del Congreso en Washington DC y rastrea movimientos de material prohibido.

Asimismo, otros tres sospechosos fueron arrestados en la misma causa, entre ellos un menor de edad, de 17 años, un profesor de educación física y un empleado de una empresa de tecnología.

Las actuaciones se iniciaron tras el análisis de 18 reportes categorizados como «prioridad Nivel E» del National Center For Missinng and Exploited Children. Estos documentos, en donde figuraban menores tanto argentinos como del exterior, fueron enviados a la unidad de identificación de víctimas de la Policía Federal y a Interpol, desde donde se constató que, supuestamente, había producción casera de material pornográfico infantil en Argentina, un delito que no se le imputa a Borroni.

Relacionado