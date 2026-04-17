DETUVIERON A UN CIUDADANO ACUSADO DE ROBAR UNA MOTOCICLETA A MANO ARMADA

El sospechoso fue localizado por personal de Investigaciones Complejas y registraba 34 causas abiertas y una condena en suspenso.

Este mediodía, pasadas las 12, personal de la División Sustracción Vehicular del Departamento Investigaciones Complejas detuvo a un joven de 22 años, conocido en la zona sur, acusado de haber robado una motocicleta durante la madrugada.

La intervención se dio en el marco de una denuncia radicada en la Comisaría Cuarta Metropolitana, donde un hombre de 31 años informó que cerca de las 5 de la mañana fue interceptado por un sujeto armado con un elemento punzocortante en inmediaciones de calle Donato Geraldi al 2100 aproximadamente, en barrio Barberán.

Según la denuncia, el agresor le sustrajo una motocicleta marca Corven Mirage 110 cc y escapó del lugar. La víctima reconoció al autor, como el ahora detenido.

Finalmente, tras tareas investigativas, los efectivos localizaron al sospechoso en la zona de calle Donato Geraldi e Isla del Cerrito, donde procedieron a su demora y posterior traslado la Comisaría Cuarta, quedando alojado para ser notificado nuevamente de su situación legal.

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