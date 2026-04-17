El tarot también juega el Superclásico: qué dicen las predicciones sobre River y Boca

Fiel a su estilo, Lavalle realizó su lectura de cartas enfocándose primero en el presente del Millonario. A partir de esa tirada, trazó un panorama que, según su interpretación, resulta favorable para el equipo dirigido por Eduardo «Chacho» Coudet. «Veo bastante juventud, capaz que apuesta por algún juvenil. El 2 de copa es una buena carta para River, pero ojo que por momentos el fútbol no les sale como ellos quieren. Son cartas muy buenas para River», explicó, marcando una tendencia positiva para el conjunto local.