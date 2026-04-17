EL TAROT TAMBIÉN JUEGA EL SUPERCLÁSICO: QUÉ DICEN LAS PREDICCIONES SOBRE RIVER Y BOCA
Un reconocido tarotista vinculado al mundo xeneize tiró las cartas en la previa del clásico y dejó un pronóstico que no pasó desapercibido.
En la previa de un nuevo Superclásico, donde cada detalle suma tensión y expectativa, también aparecen los condimentos menos convencionales. Entre cábalas, rituales y supersticiones, el tarot volvió a meterse en escena con una predicción que generó repercusión: el reconocido tarotista de Boca, Walter Lavalle, analizó el duelo y dio un veredicto que sorprendió a propios y extraños.
Fiel a su estilo, Lavalle realizó su lectura de cartas enfocándose primero en el presente del Millonario. A partir de esa tirada, trazó un panorama que, según su interpretación, resulta favorable para el equipo dirigido por Eduardo «Chacho» Coudet. «Veo bastante juventud, capaz que apuesta por algún juvenil. El 2 de copa es una buena carta para River, pero ojo que por momentos el fútbol no les sale como ellos quieren. Son cartas muy buenas para River», explicó, marcando una tendencia positiva para el conjunto local.
El análisis no se quedó ahí y también incluyó la situación del Xeneize. En ese punto, las señales no fueron tan alentadoras para el equipo de la Ribera. «Boca viene confiado. Hasta ahora no veo cartas de consagración. Le sale el Diablo, algo raro puede llegar a pasar: no sé, una jugada dudosa… No estoy diciendo que River va a ganar con robo, solo que se puede dar una situación rara», detalló, generando aún más expectativa en torno a posibles situaciones polémicas durante el partido.
Más allá de su identificación con el club de la Ribera, el tarotista aseguró que su pronóstico se basa exclusivamente en lo que indican las cartas, dejando de lado cualquier preferencia personal. Esa aclaración le dio mayor peso a su conclusión final, que fue directa y contundente: «Si tengo que sacar una conclusión: no lo veo ganando a Boca, lo veo mejor a River».
Como suele suceder en este tipo de casos, sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde los hinchas debatieron entre quienes creen en este tipo de predicciones y quienes las toman como una curiosidad más dentro del folklore del fútbol.
En un partido donde la historia, el presente y la presión juegan un papel clave, ahora también se suma este componente esotérico que alimenta la previa. El domingo, dentro del campo de juego del estadio Monumental, será el turno de los protagonistas de confirmar o desmentir lo que anticiparon las cartas.