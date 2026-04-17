MONTIEL Y PAREDES, ANTES DEL SUPERCLÁSICO ENTRE RIVER Y BOCA: «HAY QUE RESPETAR AL ARBITRAJE»
Los campeones del mundo compartieron una conferencia en la previa y analizaron los factores que pueden influir en el partido más esperado del fútbol argentino.
El Superclásico ya se juega en cada declaración y, en esta oportunidad, tuvo como protagonistas a dos voces autorizadas: Gonzalo Montiel y Leandro Paredes. Ambos campeones del mundo se presentaron en conferencia de prensa y comenzaron a palpitar el duelo entre River y Boca, con especial atención en dos temas que dominan la previa: el estado del campo de juego y el arbitraje.
En un escenario simbólico como la AFA, donde tantas veces coincidieron con la camiseta de la Selección Argentina, esta vez se sentaron representando a sus clubes. Montiel, lateral del equipo millonario, y Paredes, mediocampista y capitán del conjunto xeneize, compartieron sus sensaciones en un contexto cargado de expectativa.
Uno de los primeros ejes abordados fue el estado del césped del Monumental, cuestionado en los últimos días. Montiel fue claro en su postura: «Del árbitro creo hay que tener un poquito más de respeto. Es el que decide. Sobre el campo, un poco lo que se vio. No está en buenas en condiciones, pero nos favorece a ninguno de los dos equipos».
En la misma línea, Paredes relativizó la incidencia de este factor en el desarrollo del juego: «Al final, el campo estará igual para los dos. Somos dos equipos que intentan jugar, condiciona el estado, pero no le damos importancia. No tengo que opinar del árbitro, si hay errores son sin intención».
Más allá de estos aspectos, ambos coincidieron en que se trata de un partido especial, con características propias que lo diferencian de cualquier otro. «Partido difícil, es un clásico. A cualquier jugador le gustaría jugar, va a ser muy trabado porque los clásicos se juegan así. Trataremos de imponer nuestra idea de juego y saldremos a ganar que es lo más importante», afirmó Montiel.
Paredes, por su parte, destacó la importancia emocional del encuentro: «Uno trata de preparar en la semana para hacerlo de la manera que queremos, pero siendo un clásico siempre se dan diferentes. Intentaremos hacer lo mejor posible para traer un buen resultado a casa».
Consultados sobre su relación personal, ambos dejaron en claro que la rivalidad queda limitada al campo de juego. «No apostamos. Nos conocemos de chiquitos, compartimos mucho tiempo en la Selección. Somos rivales, el domingo en un superclásico y estamos en distintos equipos», explicó Montiel.
El mediocampista también valoró la posibilidad de enfrentarse a compañeros con los que compartió grandes logros: «Es un placer, nos conocemos de muy chicos. Compartimos muchos años en la Selección, conseguimos cosas importantes juntos y será un placer competir contra él, contra ex compañeros como Germán (Pezzella), el Chino (Martínez Quarta). Disfruto mucho porque son personas que me han ayudado mucho a conseguir cosas importantes».
Finalmente, ambos hicieron referencia a la motivación tras haber sido campeones del mundo. «Es como la vida misma. Esto sigue. Tengo el deseo de seguir ganando cosas, partidos. Soy muy competitivo, no me gusta perder a nada y tengo el deseo de seguir ganando cosas», sostuvo Montiel.
Paredes cerró con una reflexión en la misma sintonía: «Cuando nos tocó ganar la Copa del Mundo, seguir ganando cosas importantes y ese es el deseo, conseguir y competir por cosas importantes. Por algo volví al club, me movilizaba volver a tener esta sensación. Es uno de los partidos más importantes de nuestras carreras».
Así, con respeto, intensidad y foco en el juego, los protagonistas dejaron en claro que el Superclásico ya empezó a jugarse mucho antes del pitazo inicial.