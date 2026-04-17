MONTIEL Y PAREDES, ANTES DEL SUPERCLÁSICO ENTRE RIVER Y BOCA: «HAY QUE RESPETAR AL ARBITRAJE»

Paredes, por su parte, destacó la importancia emocional del encuentro: «Uno trata de preparar en la semana para hacerlo de la manera que queremos, pero siendo un clásico siempre se dan diferentes. Intentaremos hacer lo mejor posible para traer un buen resultado a casa».

Consultados sobre su relación personal, ambos dejaron en claro que la rivalidad queda limitada al campo de juego. «No apostamos. Nos conocemos de chiquitos, compartimos mucho tiempo en la Selección. Somos rivales, el domingo en un superclásico y estamos en distintos equipos», explicó Montiel.

El mediocampista también valoró la posibilidad de enfrentarse a compañeros con los que compartió grandes logros: «Es un placer, nos conocemos de muy chicos. Compartimos muchos años en la Selección, conseguimos cosas importantes juntos y será un placer competir contra él, contra ex compañeros como Germán (Pezzella), el Chino (Martínez Quarta). Disfruto mucho porque son personas que me han ayudado mucho a conseguir cosas importantes».

Finalmente, ambos hicieron referencia a la motivación tras haber sido campeones del mundo. «Es como la vida misma. Esto sigue. Tengo el deseo de seguir ganando cosas, partidos. Soy muy competitivo, no me gusta perder a nada y tengo el deseo de seguir ganando cosas», sostuvo Montiel.

Paredes cerró con una reflexión en la misma sintonía: «Cuando nos tocó ganar la Copa del Mundo, seguir ganando cosas importantes y ese es el deseo, conseguir y competir por cosas importantes. Por algo volví al club, me movilizaba volver a tener esta sensación. Es uno de los partidos más importantes de nuestras carreras».

Así, con respeto, intensidad y foco en el juego, los protagonistas dejaron en claro que el Superclásico ya empezó a jugarse mucho antes del pitazo inicial.