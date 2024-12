DETIENEN AL SENADOR EDGARDO KUEIDER EN PARAGUAY CON MAS DE 200 MIL DÓLARES EN EFECTIVO SIN DECLARAR

El senador nacional Edgardo Darío Kueider, de raíz peronista, fue detenido anoche en Paraguay con US$211.102 que no pudo justificar, según confirmaron la Aduana paraguaya. También llevaba 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes (unos US$500).

“Se lo detuvo en un control de rutina a las 12.40 de la madrugada en el puente internacional de la Amistad, que une Paraguay y Brasil. En un vehículo que estaba ingresando a Paraguay le encontraron unos paquetes. Le preguntaron si tenía dólares y no lo declaró. Llevaba más de 200 mil dólares y más de 600 mil pesos argentinos”, dijo Oscar Orué, director de Ingresos Tributarios de Paraguay, a AM 780. Orué añadió: “En el momento del procedimiento, el señor no colaboró en el sentido de informar para qué era, por qué traía, con qué fin, eso ya se va a determinar en el sumario administrativo”.