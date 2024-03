DETENIDOS, HERIDOS, DROGAS, ARMAS EL SALDO DE DOS PROCEDIMIENTOS EN MACHAGAY Y MARGARITA BELEN

La policía del Chaco en dos operativos, en su lucha constante contra el narcotráfico , en Machagay y Margarita Belén secuestra drogas, motocicletas, dinero y varios detenidos, como lo muestran los dos informes.-

DCCION. GRAL. SEG. METROP. DCCION. ZONA METROP. SUPER. ZONA XXIII° METROP.

CRIA MTA BELÉN FECHA: 18/03/24 HORARIO 20:51 LUGAR: Diagonal José San Martín

SINTESIS: En la fecha Y hora se hace presente personal del Departamento Drogas Peligrosa en Móvil Policial N°9 A cargo de Oficial Ayte Nefle de boeck

Quienes se abocan a sus tareas específicas con utilización de químicos apropiados extrae una parte de esta sustancia blanquecina del interior de la bolsa arrojando como resultado positivo clorhidrato en cocaína, seguidamente se procede a pesar la sustancia arrojando un pesaje de 30 gramos, el cual se coloca en una hoja denominado TEST DE ORIENTACIÓN así también se realiza la sumatoria de dinero dando el total de $11.300 pesos y (01) aparato celular marca Motorola G22 color celeste protector de silicona transparente lo cuales se ubican en un sobre marrón para secuestro. Se realiza rubrica de los sobres por los presentes y personal de droga se retira del lugar finalizando su tarea. Se vuelva a comunicar los resultados a la fiscalia actuante disponiendo los secuestros como así también del motovehiculo los cuales serán trasladados para resguardo y a los fines legales a la comisaria local. Se traslada a los demorados primeramente al Hospital local para su examen médico y luego entregado a la guardia con lo secuestrado para continuación de las diligencias..

MACHAGAY DETENIDOS , SECUESTROS, DROGAS, DINERO, HERIDOS

DZISP SUP. ZONA VIII INT. CRIA. MACHAGAI FISC. INTERV. NRO 3

A/C MARCELO F. SOTO / FISC. ANTIDROGA N° 2 RCIA. A/C MARIA EUGENIA ARECHAVALA VIOLA.

CAUSA: SUP. LESIONES CON ARMA DE FUEGO FECHA: 18/03/24 HORA: 15:30

LUGAR HECHO: C/La Plata está

COORD. GEOG.: (-26.923705,-60.057527)

SINTESIS: Ampliando mi anterior, informo personal Div. Drogas Peligrosas realizó prueba de campo arrojando resultado positivo de Cocaina con un pesaje de 72 gms y Marihuana un total de 38gms, ademas se incautó (01) Celular m/Motorola m/E20, c/negro táctil, (01) cuchillo tamaño mediano, *(01) pipa color azul, *(01) tarjeta plástico c/ celeste, por ser de interes en causa con intervencion a la Fiscalia Antidroga N° 2 de Rcia., a/c Dra. MARIA EUGENIA ARECHAVALA VIOLA, quien dispuso se notifique de su Aprehension a morador Walter Aguirre alias Negro, por Sup. Inf. Ley Estupefaciente 23.737 en función Ley 2304-N de Narcomenudeo. Asimismo se procedió al secuestro de (01) motocicleta m/Honda Wave c/ rojo. Se puso en conocimiento fiscal Investigación Penal 03 Dr. Marcelo F. SOTO, respecto secuestro arma de fuego y motocicleta, quien dispuso la Aprehensión de ciudadanos Belen Retamozo y Walter Aguirre. Se recabó informe médico nosocomio local, de ciudadano Otazo quien fue asistido por Dra. Maria Esther Clementi, quien diagnóstico: presenta herida de arma de fuego en miembro inferior pierna izquierda sin orificio de salida, proyectil alojado en cara anterior del muslo izquierdo. Se deriva hospital 4 de Junio estudios mayor complejidad

