DETENIDO, HABLÓ «TITO» LÓPEZ, TRAS LA CAPTURA DE SU PRESUNTO TESTAFERRO

«Tito» López.

Este sábado, el ex dirigente social «Tito» López, quien se encuentra detenido por una causa de «supuesto lavado de activos» , envió un mensaje de audio a sus seguidores, para expresarse tras la captura de su presunto testaferro Fernando Ayala, así como del contador Walter Pasko.

El comunicado comenzó así: «Hago este audio para decirle a los compañeros que mi familia está bien».

Luego, continuó: «Queda más que claro que mi detención es un acto de presión, para que acusemos a Capitanich. Ahora entiendo cuando me decían que, si denunciábamos a Capitanich, mi familia quedaba libre».

«Con este tema de las elecciones, queda claro que el fiscal federal, Patricio Sabadini, hasta hoy no me pudo demostrar que él no es un drogadicto. Él consume estupefacientes . Por el honor a la vestidura que tiene como fiscal federal, tendría que hacerse una rinoscopía, para demostrarlo», apuntó contra el magistrado.

«No es lo mismo una persona que consume estupefacientes sin un cargo público, como Patricio Sabadini, que no es una persona común y corriente. Es un fiscal federal, que debe tener el honor para que quede limpio su nombre. Está dañando a toda una familia, sin ni una sola prueba contra mi esposa, mis hijos y contra mi persona», aseguró.

Asimismo, habló de presiones, injusticia y corrupción. «Quieren presionarnos, tenernos detenidos injustamente, lo mismo el juez corrupto que nos tocó, el señor Mihanovich. Está a las claras que quieren usar nuestra detención».

Patricio Sabadini.

También apuntó contra medios de comunicación como Alerta Urbana de Gustavo Olivello, Canal 9, Diario Norte, «y todos los que cobran pauta». «Lamentablemente, la prensa juega un rol muy importante. Ayer quedó claro cuando el jefe de la Policía dice: «Nosotros hicimos la investigación y nosotros le metimos preso a Tito López». Queda muy claro el juego que hicieron; los metemos presos y los presionamos para que lo denuncien a Capitanich», expresó.

Por otro lado, afirmó: «Quiero decirle a la gente que todo lo que tengo no es consecuencia de la corrupción. Las pruebas que presentamos, ni el juez ni el fiscal dieron lugar».

«Lo único que nos queda ahora es ir a Casación, pero sabemos que vamos a salir limpios de culpa y cargo de lo que nos acusan, porque esto es una maniobra política», determinó López.

«A Aradas, Zdero y a Carime Peche les digo, cómo van a borrar las fotos que tienen con el narco. Ellos están equivocados de que uno tiene plata sucia, al poner el testaferro de «Tito» López, sin tener una sola prueba. Todo lo que están diciendo de nosotros es mentira», mencionó.

«Hoy está pagando mi familia la guerra por el poder y por las elecciones. Quieren tomarnos como delincuentes, cuando nosotros recibimos subsidios. Si leen la causa, no tienen pruebas. En algún momento, la verdad va a triunfar y vamos a defendernos de las barbaridades que dijeron de nosotros», enfatizó.

Finalmente, dijo: «Después de las elecciones todo se va a entender. Pasko nunca fue nuestro contador. Cuando salga voy a dar todos los nombres que me decían que denuncie a Capitanich . Estamos bien y estamos fuerte. No quiero hablar mucho porque puede haber represalias».

LA RESPUESTA DEL FISCAL SABADINI

Por su parte, DataChaco consultó con el magistrado sobre las declaraciones de López, y aseguró: «Todo lo que diga Tito López en mi contra, es señal de que estoy haciendo las cosas bien».

«La única droga que consumo es la torta rogel de San José», explicó.

FUENTE: DATACHACO