DESDE SÁENZ PEÑA: EL GOBERNADOR ZDERO ENCABEZÓ HOY EL LANZAMIENTO DE CHACO JUEGA, 2DA. EDICIÓN

Esta gran propuesta deportiva del gobierno provincial como siempre va a promover el deporte comunitario con la inclusión e integración social y se desarrollará de manera articulada con distintas áreas del gobierno provincial e incluirá a 31 disciplinas deportivas convencionales, adaptados y Adultos Mayores.

Este sábado, desde Roque Sáenz Peña, el gobernador Leandro Zdero, acompañado del Presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez; el intendente de la ciudad termal, Bruno Cipolini; demás funcionarios provinciales, municipales y legisladores, lanzó la estructuración programática de la segunda edición del programa deportivo Chaco Juega que impulsa el gobierno provincial, a través del Instituto del Deporte Chaqueño.

Durante la presentación acompañaron también los coordinadores, personal técnico del IDCH, profesores de las 70 localidades y distintos colaboradores que tendrán activa participación en la presente edición del certamen.

Esta primera estructuración sirvió para ir afinando detalles en la organización y planificar el desarrollo de las competencias, teniendo en cuenta que en la anterior edición participaron más de 60.000 jóvenes deportistas de los 70 municipios de la provincia, número que se espera superar en este 2025.

Esta gran propuesta deportiva del gobierno provincial como siempre va a promover el deporte comunitario con la inclusión e integración social y se desarrollará de manera articulada con distintas áreas del gobierno provincial e incluirá a 31 disciplinas deportivas convencionales, adaptados y adultos mayores tales como: Atletismo, Fútsal, Karate, Taekwondo, Bádminton, Gimnasia Artística, Levantamiento Olímpico, Tenis , Básquet 3×3, Gimnasia Rítmica, Boxeo, Gimnasia, Trampolín, Lucha, Tenis de mesa, Natación, Canotaje, Handball, Tiro, Pádel, Ciclismo, Handball de playa, Tiro con arco, Patín artístico, Ciclismo de montaña, Hockey, jajaja Vóley, Patín carrera, Fútbol 11, Judo, Vóley de playa, y Rugby, en categorías sub 14 sub 15, sub 16 y sub 17 por lo tanto en deportes adaptados serán, la edad hasta los 18 años de edad en voley sentado, atletismo adaptado, natación adaptado ,básquet 3×3 adaptado, boccia, goalball y tenis de mesa; en lo que respecta adultos mayores los deportes serán, Orientación, pádel, tenís de mesa, truco, sapo, tejo, newcom, ajedrez, edad desde los nacidos en el año 1965.

