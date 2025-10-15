DESDE EL GREMIO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE CHARATA EMITIERON UN COMUNICADO TRAS LA DECISIÓN DE ADOPTAR UNA MEDIDA DE FUERZA:
Las decisiones gremiales que adoptamos responden a la voluntad de los trabajadores municipales reunidos en asamblea, en ejercicio pleno de la libertad sindical garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y los Convenios 87 y 98 de la OIT.
La medida de fuerza resuelta —dos horas de paro por la mañana y dos por la tarde— es una acción legítima, colectiva y democrática, orientada a defender derechos laborales pendientes.
Rechazamos cualquier intento de deslegitimar o politizar una decisión que pertenece exclusivamente a los trabajadores.