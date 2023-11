DESDE EL GOBIERNO FESTEJAN LA VISITA DE LA MINISTRAS DE SALUD DE NACION, MIENTRA QUE DESDE EL HOSPITAL DE VILLA RIO BERMEJITO COMUNICAN QUE NO TIENEN COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS LOCALES

En la puerta del impenetrable, la localidad y departamento que tiene varios representantes en la provincia, PERO es lamentable , que no se escuchan voces reclamando o dando la solución que la comunidad necesita, ayer desde el gobierno contaban y publicaban con bombos y platillos que la ministra de salud pública de la nación CARLA BIASOTTI , junto a la responsable de la cartera de salud del Chaco carolina Centeno recorrían el laboratorio del Hospital Bicentenario, pero no contaban que el Hospital Néstor Kirchner de Villa Rio bermejito no tiene combustible para las ambulancia, para atender a los pacientes de los parajes o de los barrios, si tienes un accidente en Bermejito encomendate de DIOS, desde salud pública no tendrían como buscarte.-

No queremos ser reiterativos, pero es importante que la ministra de SALUD PUBLICA DEL CHACO sepa que el o los motivos que falta combustible, es porque sus mismos funcionarios ocupan los vehículos fuera de horario para llevar a sus hijos a la escuela, para que sus parejas cumplan con sus trabajo en barrios o parajes , trabajos que nos están dentro de SALUD PUBLICA, combustible que gasta la jefa de Zona Sanitaria el día domingo durante el acto eleccionario, o el combustible que gasta la misma persona para realizar salidas sin hoja de ruta para realizar actividades que no son referentes a salud publica, NUEVAMENTE la camioneta de VECTORES realizando otras actividades, ese combustible es el que le falta a las ambulancias de Villa Rio Bermejito.-

Con todos los gastos que ocasionó esta visita, que solo fue recorrida , el nosocomio de la villa turística podría tener combustible al menos 10 días mas..

EL COMUNICADO “ESTADOS DE PERSONAL DE HOSPITAL NESTOR KICHNER DE VILLA RIO BERMEJITO”

Se comunica a la comunidad que por el momento no se están buscando en las ambulancia a pacientes en el pueblo, ni los parajes aledaños, ya que no tenemos combustible para locales….. solo se cuenta con una carga para salir en una urgencia a Juan Jose Castelli… esperamos que la comunidad sepa comprender que esta situación escapa a nosotros y lamentamos no poder brindar un servicio como corresponde… Atte enfermeros y choferes de traslado Hospital Néstor Kirchner /

Relacionado