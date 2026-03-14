DESBARATAN ORGANIZACIÓN DE JUEGO ILEGAL: SECUESTRAN BIENES POR MÁS DE 4 MILLONES DE PESOS

En un operativo conjunto entre la División Leyes Especiales Metropolitana y el Departamento de Delitos Económicos y Financieros, se logró desarticular una red dedicada a la organización de sorteos clandestinos que operaba a través de redes sociales y grupos de mensajería.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima recibida por el área de Lucha contra el Juego Ilegal de Lotería Chaqueña. Tras tareas de inteligencia que confirmaron la actividad ilícita, la justicia local ordenó un allanamiento en un domicilio del Barrio Complejo Malvinas.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales y el Ayudante de Fiscal interviniente secuestraron una gran cantidad de electrodomésticos y artículos de bazar que eran utilizados como premios en las rifas ilegales. Entre los elementos incautados se encuentran:

Televisores LED, tablets y teléfonos celulares.

Pequeños electrodomésticos (freidoras de aire, cafeteras, licuadoras, procesadoras y anafes).

Equipamiento de peluquería, nebulizadores y artículos de iluminación.

Anotaciones detalladas referidas a la organización de los sorteos.

El valor total de los bienes secuestrados asciende aproximadamente a los $4.500.000.

Como resultado del operativo, una mujer de 35 años fue aprehendida y puesta a disposición del Equipo Fiscal N° 10 y el Juzgado de Garantías N° 4. La causa fue caratulada inicialmente como supuesta infracción a las leyes que regulan la explotación de juegos de azar.

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