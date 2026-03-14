CONTINÚAN LAS TAREAS DE DESMALEZADO EN ESCUELAS RURALES

En el marco del Programa Escuelas Limpias, la Municipalidad de Juan José Castelli continúa trabajando en el mantenimiento y cuidado de las instituciones educativas del ámbito rural, llevando adelante tareas de desmalezado y corte de pasto en distintos establecimientos.

En esta oportunidad, cuadrillas de operarios municipales avanzan con estas actividades que tienen como objetivo principal brindar espacios más limpios, ordenados y seguros para la comunidad educativa.

Estos trabajos son fundamentales, ya que los pastizales altos suelen convertirse en refugio de roedores y reptiles, lo que representa un riesgo para los niños y niñas que asisten a las escuelas. Por ello, mantener los predios despejados contribuye al cuidado de la integridad física de estudiantes y docentes. 🏫🌱

Las instituciones intervenidas en esta etapa del programa son:

* E.E.P. N° 456 “Los Inmigrantes” El Quemado

* E.E.P. N° 519 Base y Anexo Pozo del Toro

* E.E.P. N° 578 Pampa Argentina anexo

* E.E.P. N° 981 Paraje Alberdi y anexo

Cabe destacar que estas tareas se realizan en coordinación entre diferentes áreas con la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y la subsecretaria de Producción y Desarrollo local, a partir de solicitudes de los docentes, quienes gestionan este servicio para mejorar las condiciones de los espacios donde se desarrollan las actividades escolares.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso de acompañar a las instituciones educativas, colaborando con el mantenimiento de sus predios y promoviendo entornos más seguros para toda la comunidad. ✨

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