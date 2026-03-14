ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZARÁ LA FERIA “EMPRENDE PUEY” EN EL MUSEO AUGUSTO SCHULZ

En el marco del Mes de la Mujer, este fin de semana se realizará una nueva edición de la feria Emprende Puey, un espacio que reunirá a emprendedoras con propuestas de producción local, gastronomía y actividades culturales.

El evento tendrá lugar en el Museo de Ciencias Naturales “Augusto Schulz” y contará con dos jornadas abiertas a toda la comunidad, con el objetivo de promover el trabajo de emprendedoras y visibilizar especialmente el rol de las mujeres que desarrollan proyectos productivos en la provincia. El encuentro fue reprogramado, debido a las lloviznas del fin de semana pasado.

La primera jornada será este sábado, de 19 a 00 horas, e incluirá espectáculos musicales en vivo con la presentación de la banda “40 Grados Folk”, además de una variada propuesta gastronómica y stands con productos de emprendedores locales.

En tanto, el domingo, de 17:30 a 22:30 horas, la feria ofrecerá una programación vinculada al mundo emprendedor que incluirá un desfile de emprendedores, muestras de maquillaje, backstage abierto al público y distintas actividades pensadas para quienes asistan al evento.

La iniciativa es impulsada por Emprende Puey y cuenta con el acompañamiento del Gobierno del Chaco, con el objetivo de generar espacios de visibilización, fortalecimiento y comercialización para emprendedores locales.

La feria también se plantea como un punto de encuentro para las familias, combinando producción local, gastronomía y expresiones culturales en una propuesta abierta a toda la comunidad.

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