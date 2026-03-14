JUAN JOSÉ CASTELLI – TRAS ALLANAMIENTO DETIENEN A DOS JÓVENES Y SECUESTRAN COCAÍNA Y DINERO

La intervención se llevó a cabo esta madrugada en una vivienda del barrio Quinta 28. Los detenidos tienen 23 y 25 años.

Alrededor de las 5, agentes de la División Operaciones Drogas Interior de Juan José Castelli realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Los Artesanos, en el marco de una causa por “Supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes”.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron más de 15 gramos de cocaína, una ínfima cantidad de marihuana, dos celulares, una balanza digital, recortes de polietileno utilizado para fraccionamiento, anotaciones y la suma de más de $500.000.

Como resultado de este operativo, dos jóvenes de 23 y 25 años fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Fiscalía Antidrogas interviniente.

Finalmente, la Magistratura actuante dispuso además la solicitud de aprehensión de otro joven señalado como principal investigado, quien no se encontraba en el domicilio al momento del procedimiento, en tanto que los demorados fueron notificados de su aprehensión en una causa por “Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes”.

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