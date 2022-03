DESARROLLO SOCIAL Y LA DEFENSORÍA DE PUEBLO ARTICULAN ACCIONES PARA GARANTIZAR DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644688080 – 3644405972.

El instituto que conduce Bernardo Voloj y la cartera cuya titular es María Pía Chiacchio Cavana firmaron un convenio de cooperación y diagramaron una agencia de acciones territoriales en El Impenetrable. En otro orden, el Ombudsman volvió a abogar por una tarifa eléctrica diferencial para la región.

La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, firmaron un convenio de articulación y trabajo conjunto que busca hacer más efectivas las acciones para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio de la provincia del Chaco. De la rúbrica, participaron el ombudsman, Bernardo Voloj, y la titular de la cartera social, María Pía Chiacchio Cavana, entre otras autoridades provinciales.

Voloj recordó, en declaraciones a Radio Provincia, que uno de los ejes de trabajo de la Defensoría es lograr fortalecimientos institucionales en pos de generar más y mejores respuestas para la ciudadanía. En ese sentido, indicó que “un tema recurrente es todo lo que tiene que ver con la niñez y la adolescencia”.

El convenio busca de fortalecer los derechos y las nuevas perspectivas de abordaje, cuestión que también “incumbe a los comunicadores porque son los que llegan casi de primera mano”. “Es importante poner especial énfasis cuando se trata de informar sobre temas o hechos que tienen a los niños, niñas y adolescentes como protagonistas”, consideró Voloj. Además, en la Defensoría del Pueblo se está constituyendo un área específica para abordar este tipo de cuestiones y por eso este acuerdo de colaboración busca ser un disparador para el trabajo de campo que pretendemos hacer.

La firma se produjo este jueves, en el predio de la ex Casa Cuna, un espacio recuperado para el tratamiento de distinta índole, como consumos problemáticos o personas en situación de calle. “La idea es, además, organizar operativos territoriales, aunque en la práctica se hacen intervenciones en territorio de manera conjunta y para la próxima semana está prevista una importante agenda de actividades vinculadas a la Salud, vivienda y servicios públicos, entre otras, en El Impenetrable”, destacó.

Tarifa eléctrica

En otro orden de cosas, el defensor del Pueblo se refirió al incremento de la tarifa eléctrica. Recordó que la última audiencia pública se realizó en febrero pero antes de esa instancia hubo reuniones con representantes del Ente Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica (ENRE) para avanzar en acciones que se consideran “esenciales” como la constitución de una mesa de trabajo y diálogo entre esa entidad, las transportadoras de energía y las distribuidoras para “clarificar el panorama y evitar los descalabros que hubo, principalmente en enero”.

«En esa audiencia pública, nosotros manifestamos que la forma que se hacen los aumentos tienen que estar traducidos en una situación de equidad», planteó Voloj.

En esa línea, apuntó que «el Chaco y el Norte Grande son electrodependientes con un sistema injusto en las tarifas, por cuestiones que, en determinados casos puede ser responsabilidad de las distribuidoras, pero en este último fueron a instancia de las productoras y las transportistas». «Hay una situación de absoluta inequidad tarifaria que hay, ya que las familias no pueden destinar el 30% de sus ingresos para pagar la factura, aún a sabiendas de que todos debemos cuidar la energía», añadió.

El defensor del Pueblo marcó que «nosotros planteamos, a partir de abril del 2021, la necesidad de contar con tarifas diferenciadas en la zona, a todo el Norte Grande y al Chaco, contamos con apoyo gubernamental en este sentido y acá hay que ser muy claro: si no se revierte esta situación, las inequidades se seguirán produciendo». «Usar un aire acondicionado es de extrema necesidad y no un privilegio», sostuvo. Voloj remarcó que la situación amerita una «solución de fondo», porque, de lo contrario, el usuario que quiere pagar el servicio se enfrenta a estas inequidades territoriales. «Esperamos que, a nivel nacional, se dé una respuesta a un reclamo con justa causa y legítimo que, además, no es nuevo», aseguró.

