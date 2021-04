DEPARTAMENTO SEGURIDAD RURAL J.J. CASTELLI SECUESTRO 19 ANIMALES VACUNOS PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DEL SAUZALITRO CON IRREGULARIDADES EN LAS DOCUMENTACIONES Y EN MARCAS Y SEÑALES.

Todo dio inicio cuando personal Policial encargado de la Oficina de marca y señal de este Departamento, procedió a controlar una carga de 19 animales vacunos provenientes de la Localidad El Sauzalito, el cual al solicitarle las documentaciones exigibles los mismos presentaron certificado guía mal confeccionadas e incompletas las cuales no coincidían con las marcas y señales de los animales vacunos.

Posteriormente al realizar examen pericial junto al médico veterinario se determinó que (08) poseen anomalías no coincidentes en marca y señal (02) de ellos poseen adulteración de señal (06) no coinciden marca ya que algunos poseen marca y contra marca reciente y otros poseen marca y no poseen contra marca. Asimismo que los remanentes presentados no corresponden a la guía madre confeccionada para traslado, se procura comparendo de los titulares de las documentaciones presentadas. Conforme directiva de fiscal intervinientes los vacunos secuestrados permanecerán en el predio de la sociedad rural del impenetrable hasta tanto se logre regularizar situación legal de las personas involucradas.

