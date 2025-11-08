DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES COMPLEJAS- VILLA FABIANA NORTE: DETIENEN A UN SUJETO Y SECUESTRAN UN VEHÍCULO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Un joven de 26 años fue detenido en el marco de una investigación por un presunto robo a mano armada ocurrido en una vivienda del barrio Villa Fabiana Norte, en Resistencia.



El hecho se originó tras la denuncia de una mujer de 42 años, quien relató que el pasado jueves por la noche varios sujetos ingresaron a su domicilio y sustrajeron diversos elementos electrónicos, para luego darse a la fuga a bordo de un vehículo.

A partir de las tareas investigativas realizadas por la División Delitos Contra la Propiedad, los agentes detectaron que uno de los objetos sustraídos estaba siendo ofrecido a la venta en redes sociales. Mediante el uso de herramientas tecnológicas, lograron identificar al presunto vendedor y, tras montar un operativo cerrojo en el barrio Vista Linda, procedieron a la detención de un joven de 26 años.

En la continuidad de la investigación, el análisis de registros fílmicos permitió establecer el vehículo utilizado durante el robo. Como resultado, se concretó un operativo que culminó con el secuestro de un automóvil Peugeot Partner color gris oscuro, en una vivienda ubicada sobre la calle Seitor al 200 aproximadamente.

Interviene la Fiscalía en turno, que dispuso el secuestro del vehículo y la notificación de aprehensión al detenido. Las investigaciones prosiguen a fin de identificar y detener al resto de los involucrados.

