DENUNCIARON POR AMENAZAS Y VIOLENCIA DE GENERO AL DUEÑO DE UNA RECONOCIDA EMPRESA DE RESISTENCIA

Una mujer de 26 años, identificada como L.M., denunció en el Departamento de Violencia Familiar y de Género a un hombre de 37 años, llamado Nathan B., dueño de una reconocida empresa que vende insumos de construcción, por «supuestas amenazas en contexto de violencia de género».

Según el escrito policial al que tuvo acceso, la joven afirmó que estuvo cuatro años en pareja con el denunciado y se separó hace tres semanas. «Durante mi relación sufrí violencia física, verbal, psicológica y acoso; cuando él consumía drogas era muy violento y no le importaba nada», se detalla en la denuncia policial.

En relación a los incidentes, durante la madrugada del 21 de julio, la mujer afirmó que se encontraba circulando con amigas en auto por calle Arturo Illia, y al llegar al cruce con avenidas Las Heras, se topó con B. y este «bajó la ventanilla de su vehículo y me gritó ‘hija de puta te voy a hacer cagar’ e hizo un gesto con la mano de que me iba a disparar».

Sumado a este relato, L.M. detalló que el pasado 27 de junio «Nathan me llamó por teléfono y comenzó a insultarme; también me dijo que ‘…lo voy a hacer desaparecer a tu papá, lo voy a hacer cagar, estoy podrido de todo, me voy a matar…’ Luego me seguía diciendo una cantidad de cosas más; yo estaba en total estado de shock, le decía que no me llame más».

La denunciante mencionó que «tiene miedo de que cumpla con su amenaza, me haga algo a mí o a mi familia, debido a que posee armas de fuego y personas que trabajan para él por encargo».

El caso fue tomado por la Fiscalía N°9, a cargo de la doctora Fernanda Abraham, y se dispuso la inmediata detención de B.. Además, se entregó a la damnificada el botón de pánico y el personal policial de la Comisaría Primera realiza un sondeo de vigilancia en cercanías del domicilio de L.M.

Fuente: Diario Chaco