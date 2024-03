DENUNCIARÁN AL INFLUENCER QUE SUBIÓ A LA CIMA DEL PUENTE GENERAL BELGRANO

El video que se volvió viral generó todo tipo de reacciones en la comunidad. Ante ello, desde la empresa Corredores Viales S.A adelantaron que presentarán una denuncia.

La empresa concesionaria del corredor vial III anunció que denunciará al joven influencer que se trepó a una de las torres del puente General Belgrano y viralizó un video en sus redes sociales, mientras hacía dominadas.

Se trata de Gerónimo Arias que asume desafíos en distintas partes del mundo. Posteó fotos en París, en España, con jugadores del Barcelona; colgado de un helicóptero, entre otras «hazañas».

Este jueves viralizó un video en el que realizaba dominadas desde lo más alto de una torre del puente Chaco-Corrientes.

«Día 59/366: me subí a un puente de más de 80 metros para hacer las dominadas. Cuando empecé a hacerlas note que tenía una chapa que me trababa el pecho cada vez que quería subir. Pero ya estaba ahí, no había vuelta atrás, así que a pesar del dolor que me causaba, seguí hasta terminar con las 59 dominadas que tocaban hoy arriba de un puente. El dolor es momentáneo, la gloria eterna», escribió en su cuenta de Instagram.

El video tiene 350.000 reacciones, la mayoría en apoyo y otras en crítica por el «innecesario riesgo».

Desde Corredores Viales S.A indicaron que «no se puede subir a las instalaciones sin un permiso. El puente es solo para transitar; hasta la permanencia está prohibida».

