Denuncian que una billetera virtual sigue con la compra venta de $LIBRA

La investigación judicial estadounidense también apunta a, cofundador de la exchange Meteora y arrepentido de la causa $LIBRA, por haber trabajado previamente con Hayden Davis en otro token que ejecutó la misma modalidad de estafa. «dijo Chow sobre Davis, en un video publicado por el portal web especializado Solana Floor.

En ese marco, sospechan que podrían estar violando la orden judicial que congeló los fondos del token $LIBRA, luego de que la defensa de Davis admita que una billetera sigue funcionando automáticamente comprando y vendiendo $LIBRA. Los demandantes apuntan a dilucidar quién controla esa billetera, cómo se configuró el sistema automático y si alguien sigue beneficiándose de los activos congelados.

«Deberíamos avanzar en el relevamiento de víctimas, las pruebas técnicas y los vínculos políticos con la promoción del token». «Refuerza la necesidad de que el Congreso argentino investigue en profundidad las conexiones locales e internacionales«, agregó el diputadoAgost Carreño.

Causa $LIBRA: el rol de Hayden Davis

El lunes 26 de junio, el desarrollador de $LIBRA, Hayden Davis, presentó un escrito de tres carillas ante el juzgado federal de Nueva York que tiene a su cargo la demanda colectiva por la estafa. El empresario estadounidense estuvo en la Argentina en siete oportunidades desde septiembre de 2024, pero desmintió que el diseño de la criptomoneda haya iniciado en noviembre del año pasado, cuando participó de la Tech Forum junto a Javier Milei, el propio Mauricio Novelli y el financista Manuel Terrones Godoy.

Además, afirmó que “entendí que $LIBRA se utilizaría en beneficio de pequeñas empresas e iniciativas educativas en Argentina” y que no adquirió ninguna de estas criptomonedas, ni para él ni para otras personas, asegurando que no tenía conocimiento de que existía una trama especulativa detrás de su lanzamiento. “Poco después, el presidente Milei decidió eliminar su publicación en X. Hasta la fecha, desconozco el motivo de su decisión, ya que no participé ni fui informado de ella antes de la eliminación”, declaró.

“La decisión del presidente Milei de eliminar su publicación en X alimentó las afirmaciones de que $LIBRA era una estafa, pero estas afirmaciones siguen siendo falsas y los esfuerzos para materializar las ambiciones del proyecto $LIBRA han resultado imposibles de retomar mientras esta orden judicial esté vigente”, añadió Davis.

Por otro lado, entre las pericias concretadas por el fiscal Eduardo Taiano se pudo detectar que Hayden Davis utilizó dos teléfonos en sus visitas al país, en los cuales detectó al menos tres llamadas encriptadas, todas ellas de entre 50 segundos y 1.35 minutos, realizadas entre la tarde y la medianoche.