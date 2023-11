DENUNCIAN PENALMENTE A PABLO BIRÓ POR INCITACIÓN A LA VIOLENCIA POR EL FUTURO DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El fiscal Carlos Stornelli denunció este jueves al titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, por su dura advertencia sobre la postura que tomarán los sindicatos si el presidente electo Javier Milei avanza en la privatización de la aerolínea de bandera.

«Si se quiere cargar Aerolíneas Argentinas, nos va a tener que matar», había dicho el sindicalista este miércoles y horas después dio marcha atrás con sus dichos.

En la denuncia presentada por Stornelli, el fiscal sostiene que Biró «habría incurrido en conductas incitadoras de la violencia colectiva en contra de las instituciones y en apología del delito, que habrían tenido por fin infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes.

Según la Fiscalía, «el accionar (de Biró) ha excedido el marco de una mera opinión o protesta alcanzados por la libertad de expresión y el derecho de peticionar ante las autoridades», y por ser el dirigente gremial una persona destacada sus dichos «podrían llegar a importar (…) literalmente un llamamiento o convocatoria a terceros a alterar la tranquilidad y el orden público».

Ante lo enunciado, el fiscal federal pide una serie de diligencias, entre ellas la de tomar declaración indagatoria a Pablo Biró.

Las palabras de Biró fueron en respuesta a declaraciones de Milei respecto a que pretende entregar el manejo de Aerolíneas Argentinas «a sus empleados» y que quiere que el mercado aerocomercial se base en una política de «cielos abiertos».

La amenaza que pronunció Biró -que está al frente de un gremio con 1.800 afiliados- fue el punto más álgido de una entrevista en la que, contradictoriamente, había buscado tener una postura más conciliadora.

El dirigente gremial respondió así al líder de La Libertad Avanza, quien tras imponerse en el balotaje presidencial reveló que su plan es que Aerolíneas Argentinas pase a manos de los trabajadores, lo que en la práctica representaría que deje de recibir subsidios del Estado.

Pero apenas horas después de sus controvertidas declaraciones, Biró salió a rectificarse. En diálogo con América 24, el piloto dijo que su frase fue «muy poco feliz, porque necesitamos armonía. El 55% de la población votó pidiendo un cambio y no puede alguien que todavía no asumió tener los caballos encima si todavía no dijo qué piensa hacer».

El gremialista justificó la frase en el contexto de la pregunta que le habían formulado: «Yo quería transmitir prudencia y me equivoqué porque no soy buen comunicador y terminé diciendo mirá, si todo eso sucede y nos dejan sin laburo y otra vez como con los privados no cobramos salarios, se roban los aviones y todo…ya nos reprimieron, nos dieron palazos y nos van a tener que matar a palazos».

