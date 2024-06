DENUNCIAN EL INCUMPLIMIENTO DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL IMPENETRABLE: » TENEMOS UNA SITUACIÓN DE HAMBRUNA»

Este jueves el titular del IDACH junto al abogado Julio García mantuvieron una audiencia con el juez encargado de monitorear el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la asistencia a las comunidades indígenas de los Departamentos chaqueños Güemes y Brown. Advirtieron que tanto Nación como Provincia están “incumpliendo la sentencia” y alertaron sobre la crítica situación de los pueblos en el interior.

El abogado de comunidades indígenes y especialista en derechos humanos Julio García junto al presidente del Instituto del Nativo Chaqueño (IDACH), Miguel Iya Gómez, hablaron tras mantener una audiencia en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, a cargo de Jorge Sinkovich y es el encargado de monitorear la medida cautelar de la Corte Suprema de la Nación que ordenó la asistencia alimentaria a las comunidades indígenas de El Impenetrable.

“La medida cautelar ordena asistir a las comunidades indígenas del Departamento Güemes y Brown con alimentos, agua, transporte y comunicación y eso, al día de la fecha, está absolutamente vedado a las comunidades indígenas y tenemos una situación de hambruna”, denunció el letrado.

“Hay una orden de la Corte Suprema que el doctor Sinkovich la tiene que monitorear y lo que nosotros decimos y hemos pedido es que, en virtud del incumplimiento de este mandato judicial, se fije una audiencia y también se dé intervención al Ministerio Público Fiscal para determinar la responsabilidad de los funcionarios provinciales en el incumplimiento de esta sentencia”, apuntó García

Sobre el encuentro de este jueves, comentó que el juez entregó “un informe del gobierno provincial” sobre su accionar. No obstante, aseguró que la “situación es grave porque el gobierno provincial no está cumpliendo con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de manera irrazonable, arbitraria y generando una situación de hambruna como no veíamos hace muchísimos años en la provincia de el Chaco”.

El abogado especialista explicó que la “Corte Suprema dividió el contralor: en cuanto a los funcionarios provinciales, determinó que el juzgado competente de monitoreo sea el Juzgado Civil y Comercial Nº 6; y en cuanto a los funcionarios nacionales, hay una causa similar que monitorea el cumplimiento del mandato el juez federal de Sáenz Peña. Así que la semana que viene iremos a Sáenz Peña con el mismo objetivo, de todos modos ya se han hecho las presentaciones de rigor”, adelantó.

En ese sentido, recordó que el defensor del Pueblo de la Nación “también ha hecho las presentaciones de rigor” y reafirmó que “se está incumpliendo por parte del gobierno provincial y del gobierno nacional una orden de la Corte de asistencia alimentaria, asistencia en agua, asistencia en transporte y comunicación para las comunidades indígenas de nuestra provincia”.

“El brote de hambruna es enorme”

Por su parte, el titular del IDACH señaló que se mantuvieron reuniones en zonas de El Impenetrable con las distintas comunidades, precisamente en Villa Río Bermejito y en El Espinillo, y aseveró que el “brote de hambruna es enorme”. “El poder adquisitivo que se tiene en las comunidades, con los beneficios sociales, pensión no contributiva y todo eso, no alcanza y estamos prácticamente al filo de que nuestra propia gente se muera de hambre”, alertó.

“Sabemos que desde hace seis meses que no se está dando a la asistencia alimentaria en la franja del Güemes, esa es nuestra alta preocupación y, al mismo tiempo, tratamos de intervenir para que nuestra gente no se agolpe en las rutas porque hay una constante amenaza de que cuando se produce este tipo de eventos reaccionen las fuerzas policiales, y no queremos que nuestra gente pueda llegar a exponerse e iniciar un caos”, planteó Gómez.

Gómez remarcó que se debe tomar “una decisión urgente y estamos pensando que se produzca en lo inmediato en los próximos días”. “Están esperando nuestra presentación desde nuestro organismo para citar a las partes y en audiencia empezar a tratar el tema desde los distintos informes también que han presentado la Nación y la Provincia”, agregó

Relacionado