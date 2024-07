DENUNCIA CONTRA VICTORIA CAILLAVA: «HIZO PAPELES PARA VENDER BEBÉS»

“TambiénEsto era lo que se comentaba, es el rumor que se corría”, agregó en diálogo con C5N.

“Me enteré porque lo conozco (al chico). No la voy a nombrar a la madre que tuvo a la criatura porque es una persona muy conocida mía, pero bueno, esto ya viene hace rato”, aclaró y agregó: “Tengo entendido que la madre no podía mantener al chico y ahí estuvo la intervención de Caillava”.

Para ser más específica, en otra entrevista televisiva detalló: “Conozco el caso de una señora de Buenos Aires que compró un bebé de 9 de Julio y Caillava fue la encargada de hacer los papeles para que lo anoten como que esa mujer lo parió. Era un bebé que la madre no lo podía tener y lo vendió. Hoy en día ese bebé tiene 25 años y ya es papá”.

La denuncia de una vecina de 9 de Julio contra Victoria Caillava en medio de la desaparición de Loan Danilo Peña

“Hace once años lo escucho, pasa que a veces la gente tiene miedo y no quiere hablar”, agregó al respecto Julieta, aunque aclaró que no lo pude atestiguar con pruebas.

La vecina de 9 de Julio indicó que “quizás ahora no tanto, pero antes sí se regalaban chicos” y que “era como común”: “Nunca hubo una intervención social de la provincia de Corrientes. Lo sé bien claro porque mi marido, por ejemplo, viene de una familia que a él lo regalaron, y ya tiene 32 años”, reveló.

Tras su alarmante declaración ante diferentes medios de comunicación, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo citó a Julieta a declarar este viernes en los tribunales de Goya.

«Después de la nota con un medio, la Policía Federal vino a mi casa, me dijeron que la jueza había visto mi entrevista y que lo que yo había dicho era muy importante para la causa, entonces me citaron para mañana a las 10 (por hoy, viernes). Tengo que ir a al juzgado a hacer mi declaración”, indicó la mujer.