DELGADO COMPARTIÓ CON ESTUDIANTES DEL COLEGIO MARÍA AUXILIADORA Y DE LA UEGP Nº 52 DE MISIÓN NUEVA POMPEYA UNA JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE EL ROL DE LA LEGISLATURA

Como parte de las actividades conjuntas que realiza la Cámara de Diputados con la Subsecretaría de la Juventud Provincial, estudiantes del Colegio María Auxiliadora y de la UEGP Nº 52 “Cacique Francisco Supaz” de Misión Nueva Pompeya visitaron la Legislatura. El objetivo es que conozcan la conformación del Poder, el rol de los diputados y la importancia de estos para garantizar la vida en democracia.

La presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado, recibió a los más de 20 estudiantes de una comitiva del Colegio María Auxiliadora y de Pampa del Infierno que realizan en esta entidad educativa un proyecto intercultural. Además estuvieron el subsecretario de Juventud, Everest Jovanovich junto al equipo de coordinación de este programa.

La coordinadora de la Subsecretaría de Juventud, Dolores Villoria Sbardella, resaltó la importancia del trabajo coordinado entre poderes para que los estudiantes puedan conocer la Casa de la Democracia y su funcionamiento. “Participar en el proceso y tener la cercanía de los diputados, en este caso de su presidente, y ver lo que realizan en su ámbito laboral es buenísimo para su educación y futuro”.

Francisco Pérez Roble, alumno de 5to año, contó sobre la experiencia: “Me pareció muy buena, siempre paso caminando con mi abuelo por la vereda y me preguntaba cómo era, ahora lo sé, y es re interesante lo que hacen. Me llevó mucha información de cómo funciona la Legislatura y me sorprendió el trabajo de horas y horas que hacen los diputados, y me gusta también que hayamos venido con nuestro programa intercultural porque también participan los chicos de las otras localidades”.

Tobías Cerdeira, también estudiante de este mismo curso, consultado sobre qué fue lo que le interesó más, habló del rol del diputado: “Siempre escuchamos que hablan de los diputados y no entendía o imaginaba realmente qué hacían, fue una experiencia muy enriquecedora porque pasamos cotidianamente caminando por acá pero recién ahora valoramos lo importante de su función y lo necesario para nuestra sociedad”.

Coincidió Carlos Cerderia, y sumó a lo expresado por sus compañeros: “Es una idea que sirve y mucho, e incentiva a que algún día uno de nosotros pueda llegar a ocupar una banca en este lugar. Es súper recomendable la visita y nos gusta sobre todo que se invite a chicos de otras localidades también para que puedan ser como nosotros parte de esta enseñanza”.

La charla sobre el funcionamiento del Parlamento provincial, estuvo a cargo del Servicio de Atención al Ciudadano de la Cámara de Diputados, en conjunto con el equipo de la Subsecretaría de Juventud del Chaco, y se realiza con estudiantes de 4to y 5to año de toda la provincia.

