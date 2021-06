DELDO APUNTA A LLEGAR AL PODIO CON LOS MURCIÉLAGOS EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS

El futbolista chaqueño asegura estar «contento» con el nivel individual y colectivo del equipo que dará pelea en la cita deportiva mundial.

Ángel Deldo, el jugador chaqueño de la Selección Argentina de fútbol para ciego llamado Los Murciélagos, dialogó con Radio Provincia tras consagrarse campeones del Gran Prix ante el anfitrió Japón por 2 a 0, en lo que fue un torneo previo a los venideros Juegos Paralímpicos de Tokio que se disputarán este año.

Deldo, quien llegó al Chaco en la mañana de este martes, aseguró estar «contento por el triunfo, y conseguir este nuevo título, contento por el rendimiento ante rivales a los que nos enfrentaremos en los Juegos Paralímpicos. Enfrentamos a Tailandia que creció muchísimo, Japón también. La Argentina es un equipo maduro, con 10 años de la misma base, se van agregando chicos pero siempre va teniendo el mismo nivel».

«El trabajo se va viendo día a día. La Argentina tiene una etapa de madurez, buscando estar en el podio desde ya, y si nos toca pelear por la medalla de oro, allí estaremos dando pelea. Hubo más cosas positivas que negativas, aunque siempre hay que ir afinando los detalles», aseguró.

Sobre los aportes que les da la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comentó que sólo les dio la indumentaria alguna veces. «Sería lindo pertenecer a esa organización, y que contenga a todo el fútbol, no sólo ciegos, sino de talla baja, con parálisis cerebral. Sería algo lindo tener indumentaria disponible siempre para representar a la Argentina tanto en el país como en el extranjero», indicó el futbolista chaqueño.

«Tener un plantel con el apoyo de la AFA sería muy importante», agregó.

Sobre su actuación individual, Deldo contó que marcó un gol en el torneo, «algo que me dio confianza y me ayuda». El rendimiento «fue positivo comparado con el Mundial 2018, me sentí cómodo y bien desde lo físico. Hay cosas para mejorar y me sentí a la altura de lo que te exige este deporte. Voy a seguir trabajando para seguir de esta manera».

Sobre la organización del torneo Gran Prix, señaló que «no hubo ningún positivo en todo el torneo. Los protocolos se cumplieron con un nivel de excelencia muy alto. En Japón hay oposición a que se realice los Juegos Olímpicos, por eso los organizadores señalaban que era un examen, una puesta a prueba de que sí era posible, por supuesto sin público. Si se respetan los protocolos, no creo que haya inconvenientes. Todos los deportistas trabajan muchos años, y si no va a los Juegos, el apoyo se te cae. Entonces es importante».

Deldo apunta a pelear «por estar en el podio en los Juegos Paralímpicos, y si se da la posibilidad de pelear por el oro, sería un premio al trabajo y a todos los años. Los rivales a vencer son China y Brasil, que tiene individualidades que han sido mejores en el mundo. Argentina y China están un escalón abajo, y luego siguen Japón, Tailandia, Francia y España. Son todos rivales difíciles».

Felicitación del gobernador

Por otra parte, el gobernador Jorge Capitanich publicó en redes sociales una felicitación a Los Murciélagos, y en especial al chaqueño Ángel Deldo: «Quiero felicitar a Los Murciélagos y al chaqueño Ángel Deldo que forma parte del equipo porque han obtenido el Grand Prix por tercera vez 👏. Es un orgullo que puedan representarnos en los próximos Juegos Paralímpicos 🇦🇷».

