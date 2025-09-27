DEL ABANDONO A LA DIGNIDAD: EL GOBERNADOR ZDERO ENTREGÓ VIVIENDAS RECUPERADAS DE LA CORRUPCIÓN EX IAFEP

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

«Para nosotros era un gran desafío poder recuperarlas, eran viviendas que pertenecían al ex IAFEP, el emblema de la corrupción, y hoy las pudimos transformar en hogares reales para las familias”-expresó Zdero.

El gobernador Leandro Zdero encabezó este viernes la entrega de viviendas a familias de la Colonia Costa Iné, en Margarita Belén. Se trata de unidades habitacionales que habían quedado paralizadas y pertenecían al ex IAFEP, pero fueron recuperadas para garantizar un techo digno a quienes más lo necesitan. *Estas viviendas fueron entregadas en la gestión anterior al dirigente Barraza, actualmente preso. Nunca se terminaron, hasta se encontraron criaderos de chanchos adentro,* en una recorrida que realizó, hace un tiempo atrás, el Gobernador Zdero.

“Recuperamos las viviendas para que sean hogares, y vivan las familias. Trabajamos para que los recursos de los chaqueños lleguen a las manos de los chaqueños”, expresó el primer mandatario provincial, acompañado por el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea; y los vocales Diego Gutiérrez y Daniel Monti; Concejales; Lorena Kaenel de Ñachec; Julio Fantín, subsecretario de Agricultura; y Rubén Custiniano, de Sameep.

Las familias beneficiadas, vivían al costado de la ruta y hoy cuentan con un hogar en la Chacra 53 de la colonia Costa Iné, en Margarita Belén. En este sentido, el presidente del Instituto de Vivienda, Fernando Berecoechea manifestó: “El gobernador está realizando un trabajo destacado para recuperar al Chaco profundo, pujante, con valores y que resuelve los problemas de su gente”.

“Esta fue una fotografía muy triste de lo que había ocurrido en el Chaco, con algunos movimientos sociales que se adueñaron de los recursos de los chaqueños. Un pasado del Chaco, que no tiene que volver, con un Chaco que actualmente no tiene miedo y que se para frente a las adversidades”-concluyó Berecoechea.