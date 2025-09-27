”CHACO JUEGA” VIAJA A MAR DEL PLATA CON LAS VALIJAS CARGADAS DE ILUSIONES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La concentración está prevista a las 10 hs, en el microestadio del Polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150), desde donde partirán 6 colectivos con destino a la ciudad bonaerense a partir del mediodía.El contingente está integrado por 273 deportistas que competirán en 38 disciplinas deportivas, junto a técnicos, médicos y equipo de coordinación, conformando una delegación total de 370 personas.Los Juegos se desarrollarán del 29 de septiembre al 4 de octubre y contarán con la participación de más de 8.600 atletas de todo el país. Los escenarios principales serán el CEF Nº1, el EMDER, el complejo Punta Mogotes y la Playa Popular, además de 26 sedes deportivas distribuidas en la ciudad.La Secretaría de Deportes de la Nación, organizadora del evento, dispuso que esta edición se centre exclusivamente en lo competitivo, sin incluir actividades culturales ni urbanas.

Las Disciplinas

Los chaqueños participarán en atletismo convencional y adaptado, ciclismo, judo, karate, tenis, tenis de mesa (convencional y adaptado), freestyle, futsal, bádminton, básquet 3×3 (convencional y adaptado), gimnasia artística y rítmica, natación (convencional y adaptada), triatlón, boccia, goalball, rugby, voleibol, boxeo, handball de playa, skate, voleibol de playa, canotaje, hockey 7, taekwondo, vóley sentado, BMX, levantamiento olímpico, lucha, tiro y tiro con arco.