DEFINIERON UN NUEVO AUMENTO Y BONO PARA LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS: CÓMO QUEDA EL MES Y LA HORA HASTA DICIEMBRE
La Comisión de Trabajo en Casas Particulares definió un nuevo aumento de las remuneraciones mínimas del personal que realiza tareas domésticas. El incremento es de 2,7%. Además, se definió la liquidación de un bono de hasta $14.000.
El ajuste salarial será de 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre. La actualización de las remuneraciones básicas fue acordada este viernes 7 de noviembre en la Secretaría de Trabajo.
Se espera que la próxima semana el Gobierno formalice las nuevas escalas salariales con la publicación de una resolución en el Boletín Oficial.
La Comisión Nacional de Casas Particulares está integrada por representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los ministerios de Economía, Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, que ejerce la presidencia de esa entidad y tiene a su cargo las tareas de soporte legal, técnico y administrativo.
Aumento para empleadas domésticas: cuánto cobro desde noviembre de 2025
De acuerdo con el aumento no acumulativo de 1,4%, la hora y el mes trabajado debería pagarse (a principios de diciembre) de la siguiente manera:
- Supervisores con retiro: $3734,85 la hora y $465.904,33 el mes trabajado;
- Supervisores sin retiro: $4090,52 y $518.965,42;
- Personal para tareas específicas con retiro: $3535,81 la hora y $432.851,44 el mes;
- Personal para tareas específicas sin retiro: $3876,43 y $481.837,13;
- Caseros: $3340,11 y $422.316,42;
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $3340,11 y el mes trabajado $422.316,42;
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $3734,77 y $470.627,40;
- Personal para tareas generales con retiro: $3094,72 y $379.784,93;
- Personal para tareas generales sin retiro: $3340,11 y $422.316,42.
Bono para el empleo doméstico: de cuánto será y cómo se liquidará
El acuerdo paritario incorporó una suma no remunerativa de $14.000 para un grupo trabajadores de casas particulares. A continuación, los detalles del pago:
- El bono de $14.000 será otorgado para las trabajadoras que cumplan más de 16 horas por semana en noviembre.
- En diciembre y en enero de 2026, el mismo grupo volverá a recibir la suma no remunerativa.
Cuáles son las categorías de los trabajadores de casas particulares
Según las tareas realizadas, un trabajador de casa particular pertenece a una determinada categoría. Cada una de ellas, tiene asignada una remuneración mínima para la modalidad “con retiro” y “sin retiro”.
También se especifica una remuneración “por hora” y otra “mensual”.
- Supervisor: coordina y controla las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. Se encuentra en la primera categoría;
- Personal para tareas específicas: cocineros contratados en forma exclusiva para desempeñar esa labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal. Forman parte de la segunda categoría;
- Caseros: ubicados en la tercera categoría, abarca al personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda, donde habita debido a su actividad y por el contrato de trabajo;
- Asistencia y cuidado de personas: Comprende la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas tales como, personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores. Se encuentran en la cuarta categoría;
- Personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. Forman parte de la quinta categoría.