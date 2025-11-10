AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Lunes 10 de noviembre

8:00 Hs- En el Domo del Centenario, acto de adjudicación de cargos para bibliotecarios.

10:00 Hs- En la oficina del Parque de la Democracia, Turismo anuncia la Bienal Tecnológica.

10:30 Hs- En el ingreso del Hospital Perrando, rueda de prensa del subsecretario de Salud, Rafael Meneses junto a la Directora Andrea Mayol y autoridades de Cucai Chaco.

-Tema: nuevo trasplante y la importancia de la donación de órganos.

11:00 Hs- En el Salón Obligado, se anunciará el Congreso de Discapacidad- IPRODICH.

🌙 Por la noche:

20:00 Hs- En la Casa de las Culturas, Charla del Lic. en Psicología, Bernardo Stamateas.

-Instituto de Cultura.

