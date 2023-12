DEFINICIONES EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

CONCILIACIÓN: “El Ministerio de Capital Humano intervino en el conflicto laboral entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y Sancor Cooperativas Unidas Limitada luego de dos meses donde los gremialistas reclaman por pago adeudados. La Resolución 6/2023, firmada el 22 de diciembre de 2023 y publicada este martes 26 de diciembre de 2023, dictaminó una conciliación obligatoria para resolver el problema. La resolución impone un período de conciliación obligatoria de 15 días, durante el cual se espera que las partes involucradas retrocedan a la situación previa al inicio del conflicto. (…) La Conciliación Obligatoria: Durante la conciliación, ATILRA debe cesar todas las medidas de acción directa que haya estado implementando o planeando implementar. Esta disposición tiene como objetivo asegurar que los servicios se presten de manera normal y sin interrupciones. Paralelamente, Sancor Cooperativas Unidas Limitada está obligada a abstenerse de tomar cualquier tipo de represalia contra el personal representado por la organización sindical. La empresa también debe continuar asignando tareas de manera habitual a su personal. La resolución enfatiza la importancia de preservar los empleos y mantener la continuidad operativa de la empresa, aspectos cruciales para la estabilidad económica y social.” EL CIUDADANO.

MAXIMILIANO PULLARO EN REPORTAJE: “Al respecto, el mandatario santafesino reconoció que coincide con las medidas incluidas en el acto administrativo, pero difiere de las formas aplicadas. “Estamos de acuerdo en muchas cuestiones, pero la forma no es la correcta”, dijo. En diálogo exclusivo con AIRE, Pullaro admitió que “muchísimas cosas son las que venían pidiendo los sectores productivos de la Argentina. La industria, el campo y el comercio pedían esas reformas. Estaríamos en condiciones de acompañar, pero entendemos que fue un error plantearlo en un decreto de necesidad y urgencia y no en leyes que puedan ser discutidas por el Congreso”. “Podríamos haber llegado a consensos porque son necesidades urgentes. Que no se pueda bloquear una empresa, una ruta o una avenida, va de suyo. Al igual que una reforma laboral. Son cosas que piden la industria, el comercio y el campo, pero hacerlo por DNU lleva al extremo de plantearse todo o nada y cuando vas en busca del todo a veces terminás consiguiendo nada”, agregó el mandatario.” AIRE DE SANTA FE.

EN ALERTA: “La amenaza de congelar presupuesto, no otorgar becas y cerrar los ingresos a la carrera de investigadores puso en alerta al plantel de trabajadores de Conicet Rosario. Ayer se reunieron en una asamblea que tuvo una nutrida participación para debatir la situación del organismo y su futuro. La asamblea partió de «la preocupación que generan los dichos expresados en una reunión el viernes 23 de diciembre entre las futuras autoridades nacionales y miembros actuales del organismo, que plantean un panorama de paralización y vaciamiento de la ciencia y la técnica pública en los próximos meses». Según trascendió, una de las primeras medidas es el congelamiento del presupuesto 2023 para funcionar durante 2024, lo que apenas alcanzaría para cubrir gastos y salarios hasta junio del próximo año. A eso se agregaría el no otorgamiento de becas, ni ingresos a la carrera de investigador y cargos administrativos, entre otros. La asamblea fijó su alerta por «el anuncio del antidemocrático DNU presidencial N° 70/2023 que significa una feroz ofensiva contra nuestras conquistas y derechos (reforma laboral, desregulación de la economía, extranjerización de la tierra y los bienes comunes, privatizaciones de empresas públicas, y un largo etcétera)». ROSARIO 12

ESPEJO: “Los senadores de la UCR buscan darle otro camino institucional al mega DNU de Javier Milei y presentaron un proyecto de ley con todo lo que pide el presidente libertario, pero en un formato que obligue a que cada uno de esos 366 artículos sea debatido por el Congreso. La iniciativa fue ideada por la santafesina Carolina Losada, quien la propuso el viernes pasado en una reunión de bloque por Zoom y la presentó esta tarde en la Cámara Alta. La propuesta de hacer una ley espejo con todo lo que detallan las 83 páginas del mega DNU de Milei busca sortear la polémica que se generó no solo por el método optado por el jefe de Estado, sino también la posible ola de amparos y reclamos de constitucionalidad sobre el plan que se denominó “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”. Ya hay varias presentaciones que objetan “la necesidad y la urgencia” de temas como que los clubes de fútbol puedan optar por ser sociedades anónimas deportivas, derogar la ley de tierras o de manejo del fuego, y cambiar artículos de la ley de tarjetas de crédito, por poner algunos ejemplos.” CLARIN.

“DEFINICIONES” es una publicación del Centro de Comunicación, Capacitación y Formación TESTIMONIO de la Ciudad de Rafaela (Santa Fe) en la Red de Comunicadores del MERCOSUR.

