DECLARÓ LA EX NOVIA DEL JOVEN DETENIDO POR UN SUPUESTO ABUSO SEXUAL EN RESISTENCIA

Declaró la ex novia de Juan Sebastián Yennerich, el joven de 26 años detenido por un supuesto abuso sexual en Resistencia. El hecho ocurrió el 27 de noviembre de 2022 en la casa del acusado, siendo la presunta víctima una joven de 18 años a quién había conocido en una fiesta en un quincho.

Las versiones se cruzaron entre la defensa del joven que califica todo como una situación «contradictoria» ya que la joven denuncia abuso, pero testigos afirman que fue una relación consentida.

Ambos salieron junto a otro joven de la fiesta, fueron a la casa de Yennerich donde estaban la hermana del detenido y una amiga. Se encerraron la pieza y después se fue el amigo dejando solos a los dos.

Tanto la hermana como la amiga aseguran que la joven estuvo allí y permaneció por propia voluntad.

Ambos fueron descubiertos por la ahora ex novia de Juan Sebastián que asegura que los encontró durmiendo desnudos y abrazados. Ahora, la joven declaró formalmente y también lo hizo la mujer que ayudó a la denunciante cuando el joven la dejo a pocas cuadras de la casa de su amiga.

LA EX NOVIA ASEGURA QUE ESTABAN DURMIENDO JUNTOS

La ex novia contó cómo fue que los encontró ese 27 de noviembre. En ese momento ambos eran pareja aún.

Según su relato fue al lugar porque dos amigas de la joven le escribieron pidiendo el número de Juan Sebastián porque no lograban dar con ella. Entonces, después de preguntar quién era la chica y dónde conoció a su novio, decidió ir hasta el domicilio.

«Agarro mi moto y me fui hasta la casa de Juan Sebastián, golpee la puerta y no me contesto nadie», explicó la mujer en su declaración testimonial ante la fiscal de Investigaciones N°2, Ana González de Pacce este jueves.

Agregó que ingresó a la casa saltando un muro y entrando por una ventana, al ingresar a la habitación los vio: «Estaba la luz apagada y la tele encendida, los encuentro durmiendo abrazados desnudos«.

Reconoció, además, que golpeó a la joven: «La tiro al suelo y la golpeo, la agarro de los pelos. Ella se levanta, me toca el hombro pidiéndome perdón, que no sabía que él tenía novia y la vuelvo a golpear».

Dijo que la joven esperaba a que ellos terminen de pelear para que la lleven a la casa de su amiga y que se fueron en moto cerca de las 21.

«NO ME DIJO NADA DE LO QUE PASÓ»

Por otra parte, la mujer que la auxilió una vez que se bajó de la moto aseguró que ella estaba en la entrada de su casa y que la supuesta víctima «no me dijo nada de lo que paso y yo tampoco le pregunté».

Dijo también que no notó que haya estado golpeada pero que sí estaba asustada y repetía: «Mi papá no me va a encontrar «.

