DECLARÓ EL NOVIO DE LOURDES FERNÁNDEZ: «ELLA NO QUERÍA SALIR»

Leandro Esteban García Gómez, novio de la cantante de Bandana, Lourdes Fernández, fue indagado el viernes por la Justicia bajo la acusación de privación ilegítima de la libertad. La audiencia se realizó de manera virtual, con el acusado conectado desde una alcaidía de la Policía de la Ciudad.

Durante la declaración, García Gómez optó por no responder preguntas del juzgado ni de la fiscalía, aunque hizo un breve descargo. Según publicó Infobae, el hombre aseguró que no lesionó a Lourdes y que la artista había ido a su casa por voluntad propia, agregando que «ella no quería salir» ni ver a su madre.

Por el momento, el acusado seguirá detenido hasta que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo del juez Diego Javier Slupski, y la Fiscalía N°43, encabezada por Silvana Russi, definan su situación procesal. En paralelo, continúan realizándose distintas medidas de prueba.

El jueves por la noche, la Policía de la Ciudad encontró a Lourdes Fernández en el departamento de García Gómez, ubicado en el barrio porteño de Palermo, tras una orden de allanamiento dispuesta por el magistrado interviniente.

La búsqueda se había iniciado horas antes, cuando la madre de la cantante y allegados denunciaron su desaparición en la Comisaría Vecinal 14B. También advirtieron sobre antecedentes de hostigamiento y violencia de género.

En una primera visita al domicilio, la policía no había hallado a Lourdes, ya que el dueño de la vivienda impidió recorrer todos los ambientes. Sin embargo, con la orden judicial, la División Investigaciones Comunales 14 ingresó nuevamente y logró encontrar a la artista.

Fernández, de 44 años, fue trasladada al Hospital Fernández, donde los médicos confirmaron que no presentaba lesiones ni signos de violencia . Tras ser examinada, fue dada de alta con su propia firma y el consentimiento de un familiar.

García Gómez no se encontraba en el departamento al momento del hallazgo, pero fue detenido poco después dentro del mismo edificio. Según fuentes policiales, intentó escapar por la terraza y finalmente fue hallado escondido dentro de un placard, en evidente estado de alteración.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron botellas de bebidas alcohólicas —como vodka y fernet— y pastillas fuera de su blister, de distintos tamaños y colores. Todo el material fue remitido al laboratorio de la Policía Científica para su análisis.

En el procedimiento intervinieron personal judicial, efectivos de la Policía de la Ciudad, la División Científica y el SAME, que colaboraron en el rescate y la atención médica inicial de la cantante.