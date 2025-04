DEBATE ELECTORAL: ¿QUÉ DIJO CADA UNO DE LOS CANDIDATOS EN LOS DIFERENTES EJES?

Durante el miércoles por la noche, los principales candidatos a diputados provinciales de Chaco protagonizan el primer debate rumbo a las elecciones legislativas el 11 de mayo. Fue una jornada marcada principalmente por la disputa entre el exmandatario peronista Jorge Capitanich y el candidato del actual gobernador, Julio Ferro. Cabe mencionar que el evento se realizó en la ciudad Villa Ángela y se transmitió por el canal estatal Somos Uno.

LOS 4 EJES TEMÁTICOS DE LA NOCHE

1. Desarrollo económico (Producción – Industria – Ambiente)

– Marta Kassor (Bases para la Libertad): «La baja impositiva auspiciada por Zdero parece más proselitista que una respuesta a una necesidad ya que no soluciona la situación a los productores». «Hace tres años que los productores chaqueños no producen lo necesario para subsistir. Es cierto que la deforestación tuvo cómplices en la provincia».

– Atlanto Honcheruk (Frente Primero Chaco): «No hay sensibilidad por parte del gobierno provincial y nacional. El campo genera trabajo y riqueza en el Chaco, el gobierno hace caso omiso a esta situación. Cuando los políticos nos peleamos, los campesinos se están fundiendo».

– Gerardo Delgado (Ahora Vos Chaco): «Debemos fortalecer las zonas rurales donde existe el desarraigo por medio de políticas donde los descendientes de colonos sigan desarrollando la producción del Chaco».

– Jorge Capitanich (Frente Chaco Merece Más): «El campo está quebrado. No existen mecanismos de financiamiento. Proponemos una ley de seguro multi riesgo y financiamiento con obras para minimizar el riesgo climático. Debemos hacer un consenso para defender al campo».

– María Espínola (Proyecto Sur): «El Chaco atraviesa una emergencia agropecuaria donde los productores están perdiendo toda su producción. Desde la Cámara trabajaremos en una Ley Agroecológica destinada a la recuperación de los bosques nativos. Trabajaremos en la derogación del OTBN».

– Julio Ferro (Chaco Puede + LLA): «Capitanich habla del campo y durante 16 años los socios del poder, nosotros hacíamos una alianza con el campo, no con las mafias piqueteras. A Capitanich se le escaparon $60 mil millones. O es incompetente o es corrupto».

– Héctor Pruncini (Lealtad Popular): «Falta voluntad y decisión política. Promoveremos leyes para fomentar las pequeñas empresas. Debemos acompañar a nuestros empresarios, con la baja en la tarifa eléctrica, la actual es un robo. Proponemos una baja en las tarifas energéticas».

– José Centurión (Participación Ciudadana): «Gobernaron 16 años y no cambiaron nada. Tampoco vemos mucho cambio ahora. Se debe avanzar en créditos blandos y ayudar al pequeño productor para avanzar hacia un Chaco pujante».

– César Báez (PO): «Es irónico que el primer punto sea el ambiente cuando acá tenemos en los atriles a la mafia del desmonte chaqueño. No veo que el resto se cautive, eso es porque son cómplices».

– Juan Bergia (NUECHI): «Proponemos que los consorcios ladrilleros vuelvan a vivienda, una secretaria de agricultura familiar, y algo tan importante como una nueva ley algodonera quitándole viáticos a funcionarios para volcarlos al campo. Venimos a discutir leyes».

– Laura Gerzel (Frente Arraigo): «Queremos impulsar energías asequibles para usuarios y las industrias avanzando en tecnologías para la producción».

2. Desarrollo Humano (Discapacidad, Juventud y Deportes – Géneros y Diversidad – Pueblos Indígenas)

– Atlanto Honcheruk (Frente Primero Chaco): «Tenemos que hacer cambios profundos en la Educación. El deporte contiene y educa, es una necesidad que el Estado invierta. No puede ser que se estafe a los clubes. El Estado provincial hizo un desastre con la energía. Por eso no queremos ni el pasado ni el presente. El gobernador actual es el socio del gobierno nacional».

– Gerardo Delgado (Ahora Vos Chaco): «Pretendemos hacernos eco de la necesidad social de la generación de empleo. Queremos avanzar en la lucha contra el consumo problemático».

– Jorge Capitanich (Frente Chaco Merece Más): «La gente debe elegir entre pagar la luz o comer. Tenemos un problema serio con las personas con discapacidad y un ajuste en Pensiones No Contributivas a quienes le sacan la comida de la boca. Así como con los jubilados que deben elegir medicamentos o comer, una alianza entre este gobierno y Nación. Están destruyendo todo. No podrán pagar aguinaldo ni salarios, tampoco podrán pagar la deuda. Queremos ver que toda la parafernalia de comunicación se vea en políticas sensibles».

– María Espínola (Proyecto Sur): «El sector más vulnerado es el de discapacidad. Porque la auditoría de Nación es impropia. Implementaremos una ley para un censo por discapacidad y también para ampliar el cupo porque no se está cumpliendo. Asimismo, en materia del sector joven».

– Julio Ferro (Chaco Puede + LLA): «Los piqueteros manejaban más de $6 mil millones de pesos fiscales. Después de 16 años de abandono estamos acompañando a las madres que pedían una intervención. Avanzaremos en la prevención de suicidios. El contraste es muy grande, de este lado hay transparencia para una legislatura mejor».

– Héctor Pruncini (Lealtad Popular): «Impulsaremos una ley de inclusión real. Una es que los empresarios no deban hacer aportes para la inclusión de personas con discapacidad absorbiendo desde el Estado. Presentaremos proyectos para incluir a todo nuestro Chaco».

– José Centurión (Participación Ciudadana): «Sabemos que salir de las adicciones es a través de la Fe y acompañados por el Estado. Tenemos un proyecto que busca que los jóvenes puedan ir a las iglesias, así como las familias, para ser recuperados. Nadie piensa en los hermanos originarios, compran para que encabecen el IDACh y así poder manejarlos».

– César Báez (PO): «Es un verdadero crimen las políticas que llevan adelante con las comunidades originarias. Los gobiernos protegen a empresarios que contaminan a los originarios. Vemos con mucha preocupación cómo son víctimas del olvido».

– Juan Bergia (NUECHI): «Chaco tiene una ley de carrera sanitaria que no se cumple. Nos pasamos la pandemia hablando de los trabajadores. Hay que hacer una nueva Ley del IDACh, reempadronarse. Hay chicos que no pueden entrar al municipio porque no tienen preparada la rampa. Deben tener la posibilidad de participar como deportistas».

– Laura Gerzel (Frente Arraigo): «Proponemos el regreso del almuerzo en la escuela y para adultos mayores. Venimos trabajando en las escuelas de deportes, donde entendemos que los atletas no cuentan con acceso a los clubes por falta de dinero».

– Marta Kassor (Bases para la Libertad): «Muchos jóvenes se quedaron y nos mostraron el camino para que Javier Milei llegue a la presidencia. El cambio de paradigma que la sociedad requiere para ser más libres, no es sencillo, pero no imposible. Por eso pedimos que no claudiquen así un libertario llega a la Cámara de Diputados del Chaco».

3. Seguridad y Justicia (Calidad Institucional – Políticas Anticorrupción)

– Gerardo Delgado (Ahora Vos Chaco): «Entendemos que hay que llevar un programa que integre políticas públicas, la participación ciudadana y el avance tecnológico. Debemos anticiparnos proveyéndolos todo el equipamiento necesario a las fuerzas. Fortalecer los foros de seguridad para que los vecinos den a conocer dónde son los focos de delito. Deberíamos plantearnos la ficha limpia para que nadie ocupe una banca o un cargo de gabinete».

– Jorge Capitanich (Frente Chaco Merece Más): «Aumentó la inseguridad y el tráfico de estupefacientes, los femicidios y los juegos clandestinos. Es un grave problema institucional. Este gobierno manipula la Justicia con finalidades políticas específicas. Tienen 15 denuncias penales contras sus funcionarios y avanzaremos en ese sentido».

– María Espínola (Proyecto Sur): «Hay siete mil agentes de seguridad que tienen una desproporción salarial. No puede ser que uno gane $700 mil y otro gane $10 millones, por eso buscaremos una jerarquización salarial».

– Julio Ferro (Chaco Puede + LLA):»Hubo un cambio rotundo en materia de seguridad en la provincia. La policía antes se dedicaba a cuidar piquetes, hoy cuida a la gente honesta. Falta mucho, pero es el camino que estamos transitando. Impulsaremos la ley anti mafia, la ley de reiterancia y de extinción de dominio».

– Héctor Pruncini (Lealtad Popular): «El pueblo pide a gritos que se deje de castigar a los policías y se castigue a los delincuentes. La delincuencia se debe combatir creando oportunidad laboral y creando cárceles que den oficio para los delincuentes. El pueblo dice basta, debemos proteger a la comunidad».

– José Centurión (Participación Ciudadana): «Debe haber penas más graves para delincuentes jóvenes. Tiene 16 y ya pueden votar, si delinquen también pueden ser condenados. Hay que tener un estilo Bukele».

– César Báez (PO): «Vemos que hay toda una institución cómplice del narcotráfico porque se observa cómo ha crecido el número de adictos. Hay sicariatos y la proliferación de la droga en los barrios atenta. Necesitamos que los jueces sean elegidos por el voto popular con políticas que atiendan a la juventud. Queremos que los políticos cobren igual que un director de escuela para terminar con la corrupción».

– Juan Bergia (NUECHI): «Proponemos una reforma del Código Procesal Penal, elección de los miembros del Tribunal de Cuentas cada cuatro años. Los jóvenes deben tener libertad, autarquía financiera para el Ministerio Público Fiscal. Todo aquel que se divorcie y la casa estaba a nombre de los dos, quede para la mujer».

– Laura Gerzel (Frente Arraigo): «Es importante jerarquizar las fuerzas con capacitaciones gratuitas. Es importante reforzar los sistemas de monitoreo. Los jóvenes no nacen delincuentes».

– Marta Kassor (Bases para la Libertad): «Desde hace 40 años hay un Estado ineficiente. Es consecuencia del «zafaronismo»» que se nos metió hasta el tuétano. La puerta giratoria existe y es producto de la falta de alojamiento para detenidos. Hay una superpoblación en cárceles y comisarías. Por eso proponemos más cárceles donde los detenidos podrán educarse donde deberán producir el alimento que consumen».

– Atlanto Honcheruk (Frente Primero Chaco): «El país está creado. Hay un ex gobernador que cree que sigue gobernando. Un actual gobernador que no se enteró. La seguridad no solo es despejar las calles de los piquetes, la inseguridad está en los barrios. La provincia necesita herramientas relacionadas a lo mal que está el país con un gobernador totalmente supeditado al presidente Milei».

4. Temática abierta de redes sociales: tarifas de la energía

– Jorge Capitanich (Frente Chaco Merece Más): «El reclamo en Chaco es el desopilante aumento tarifario. Se deben generar condiciones para que se pague acorde a las posibilidades. Debemo pelear contra CAMMESA para que no nos roben la luz»

– María Espínola (Proyecto Sur): «Se tiene que implementar la compra de paneles solares para hogares e industrias con financiamiento del NBCH. Tenemos este ambiente y después no hay otro».

– Julio Ferro (Chaco Puede + LLA): «Entendemos la situación que atraviesa el Chaco. Nos dejaron una deuda de $330 mil millones. La incidencia de Secheep es mínima. Se debe hacer una tarifa diferencial para el Norte chaqueño».

– Héctor Pruncini (Lealtad Popular): «No podemos crecer como provincia por las altas tarifas. Esto deja en abandono a muchas empresas y a familias. Queremos que las tarifas sean al valor del AMBA».

– José Centurión (Participación Ciudadana): «Necesitamos urgentemente una ley que baje la tarifa de la luz. Tenemos un proyecto para que los jubilados y familias más vulnerables paguen menos. Debemos estar cerca de la gente».

– César Báez (PO): «Capitanich y Ferro viven en Narnia. Nación dice que no subsidiará la luz. La única manera de salir es la nacionalización de hidrocarburos bajo control obrero».

– Juan Bergia (NUECHI): «En Chaco hay paneles solares. Se debe hacer que esos paneles les vendan energía a los chaqueños. Tenemos un Estado bobo. No se puede ni comer ni pagar la luz».

– Laura Gerzel (Frente Arraigo): «El costo de la energía termina afectando principalmente a los trabajadores así como a la industria que va muriendo con las altas tasas. Creemos en la creación de energías asequibles para fomentar el desarrollo económico de las familias».

– Marta Kassor (Bases para la Libertad): «Ellos solo hablan de la ineficacia de los gobernantes que nos dirigieron en los últimos 40 años. Es urgente decretar la Emergencia Energética y prever la solución del problema».

– Atlanto Honcheruk (Frente Primero Chaco): «Esto no se va a solucionar si no se resuelven los problemas nacionales. Acá tenemos al empleado del gobierno nacional. Si el Norte Grande no se junta y plantea políticas regionales, esto no se soluciona».

– Gerardo Delgado (Ahora Vos Chaco): «Hay que dejar de vender espejitos de colores a la gente. No hubo inversión en infraestructura y las tarifas son impagables».