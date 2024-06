DE CHACO A CANADÁ: LA JOVEN ÁRBITRA QUE PARTICIPARÁ DEL TORNEO PANAMERICANO JUNIOR DE HOCKEY EN CANADÁ

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Aylen Dieni tiene 30 años y hace 15 es árbitro de hockey sobre césped. La joven chaqueña vive en Rosario hace varios años, se mudó allí a los 19 para estudiar y seguir creciendo en el arbitraje.

Dieni es referí a nivel nacional hace 12 años y hace tres meses se enteró de la designación para Torneo Panamericano Junior de Hockey en Canadá.La Confederación Argentina de Hockey (CAH) se comunicó con ella a través de una aplicación de mensajería. «Me llegó un mensaje de la Confe diciéndome si estaba disponible para el torneo Panamericano Junior que se juega en Canadá y yo sin pensar si tenía que rendir en esas fechas les dije que sí. Me puse muy contenta al ver ese mensaje», comentó.

«Cuando recién arrancaba mi referente era mi viejo. Yo creo que sin él no hubiese llegado a donde estoy ahora porque no hubiese conocido esta carrera», contó Dieni. La chaqueña no tiene un modelo a seguir actualmente, pero sí aseguró que «el árbitro se va formando de muchas personas. A nivel persona, a nivel árbitro, vas absorbiendo las cosas buenas y las cosas malas».

Dieni se mostró contenta y emocionada por la designación. En ese marco expresó que «las expectativas son muy grandes de mi parte porque nosotros para calificar como árbitros internacionales necesitamos por lo menos dos torneos internacionales». La joven el año pasado participó de los Juegos Centroamericanos del Caribe y el de Canadá sería el segundo.

La chaqueña debería arbitrar por lo menos tres partidos para tener una marca y de eso dependerá si califica o no para ser árbitro internacional. Ese es el objetivo. Además, es un torneo importante porque es el clasificatorio para el mundial que se realizará en 2025. «Yo creo que tengo que estar concentrada y preparada. Dar lo mejor de mi para poder hacerlo, poder cumplir mis objetivos y expectativas para el torneo», detalló la colegiada.

Con respecto al entrenamiento previo, comentó: «Nuestra preparación como árbitros no es la misma que la de un jugador». Y agregó: «Yo siempre me entrené, yo siempre fui deportista, pero obviamente cuando me llegó la designación las cosas se tuvieron que poner más firmes. Cinco veces a la semana ir al gimnasio, salir a correr alimentarme mucho mejor y tener un buen descanso».

Otra forma que tienen los referis de prepararse es practicando en los encuentros que se hacen los fines de semana, tanto de damas como de caballeros. «Trato de ponerme objetivos del partido para practicarlos».

«Para mi los partidos más difíciles son los que arbitramos todos los fin de semanas. Tal vez lo que yo vaya a arbitrar allá sea un hockey más claro, más abierto, más fluido, pero de todas maneras hay que prepararse», explicó.

Por último, Dieni habló de su máximo sueño. «Arbitrar una olimpiada, creo que ese es mi sueño. Es un sueño años luz, inalcanzable, hasta te podría decir platónico. La idea de esta joven es seguir aprendiendo y creciendo en el arbitraje.

Relacionado