De cara a la Bienal del Chaco, FaDYCC presenta el Vº Congreso Internacional de Artes 2026

Será este 6 de marzo, a las 19.30 horas, en la Casa de las Culturas. El Congreso, organizado por la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la UNNE junto a Fundación Urunday, se realizará los días 22, 23 y 24 de julio, en diferentes escenarios de la capital chaqueña.



Este viernes 6 de marzo, en el marco de la presentación de la Bienal del Chaco 2026, autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste y la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura junto con los integrantes de la Fundación Urunday, presentarán el Vº Congreso Internacional de Artes. Será desde las 19.30 horas, en la Casa de las Culturas, en Marcelo T. de Alvear 80, Resistencia.

“El Congreso Internacional de Artes, en su quinta edición, representa una muestra actual de los caminos del arte contemporáneo, y complementa y aporta al desarrollo de la Bienal que suma escultores del mundo en Resistencia, durante una semana de gran atracción cultural en la región”, señaló el Decano de la FADyCC-UNNE, Arq. Gabriel Romero.

El mismo se desarrollará en concordancia con la Bienal los días 22, 23 y 24 de julio, en diferentes escenarios de la capital chaqueña.

Bajo el lema “Museos, Gestión Cultural y Turismo”, propone una variada suma de actividades, conferencias, paneles, ponencias y performances.

Las y los invitados para este Vº Congreso son:

Eleonora Jaureguiberry: licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires.

Actual Coordinadora general de Malba Puertos y vicepresidente de la Fundación Espigas.

Andrés Duprat: arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata, guionista y curador de arte argentino. Actualmente es el director del Museo Nacional de Bellas Artes.

Federico Posadas: licenciado en Ciencias Políticas, actual Ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, ex Ministro de Cultura y Turismo de Salta y director de Politeia Consultores.

También fueron invitados/as:

María Perlínés Benito: Jefa de Museos, Exposiciones y Difusión del Patrimonio Cultural. Servicio de Patrimonio y Arqueología. Dirección General de Cultura de Castilla La Mancha

Francisco Brives junto a Néstor Prieto: Codirector del Museo La Neomudejar de Madrid (desde 2013). Codirector de Zapadores Ciudad del Arte (desde 2018).