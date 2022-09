DARLO TODO POR EL KARATE: SER MUJER, COMPETIDORA Y ÁRBITRA CON APENAS 18 AÑOS

Melani Alegre es profesora, competidora y árbitra de karate. Estudia, además, Ciencias Económicas y se encuentra ahora en el Club Deportivo Libertad en la provincia de Santa Fe, por enfrentarse a 14 chicas más para lograr el podio en el XVII Campeonato Argentino de Karate & Kobudo FNK.

Compitió, además, dos veces en los Juegos Evita; en el Mundial de Torneo Abierto; en San Luis, tras ser convocada por la Federación Nacional, y ahora, la misma federación la volvió a seleccionar para el torneo nacional. Mañana tendrá otra jornada intensa tras recibir su título de Árbitra de Karate, una verdadera promesa chaqueña.

Escucharla hablar es realmente complaciente. En contacto con Agencia FOCO la joven de tan solo 18 años, dio cátedra no solo sobre el Karate, sino sobre su ideología de vida: la importancia de la motivación, de la disciplina, del respeto y de la igualdad de derechos y de habitar espacios de donde las mujeres fueron, por mucho tiempo, relegadas.

La pasión por el karate afloró a sus cuatro años cuando “se enamoró” del deporte al acompañarlo a su tío a un entrenamiento y ver a chicos competir. Aunque -reconoce- también viene de familia judoca. Luego se formó en el Club Chaco For Ever con el profesor Luis Parra y a los 14 años consiguió el primer cinutrón negro.

«EL KARATE PUEDE SER UN CANAL DE SALIDA»

Melani comenzó dando clases en el patio de su casa y contó qué significa para ella enseñar este deporte: «Está bueno inculcarle una disciplina también a los chicos del barrio que, por ahí, no tienen muy buen ejemplo y el karate puede ser un canal de salida» y afirmó que muchas veces se pone estricta: «Les digo que tienen que portarse bien en la casa, andar bien en la escuela y así se van superando, no solamente en lo deportivo, sino también en lo personal y en sus estudios».

Ser mujer en espacios conquistados por los hombres

Consultada sobre cómo es ser árbitra cuando se trata de un espacio donde la mujer ha sido relegada. La prometedora joven señaló que, si bien es «un poco más difícil» al haber apenas seis mujeres árbitras en el país, nunca fue un impedimento y confiesa que, justamente, la motivó aún más.

“PIENSAN QUE LAS MUJERES SOMOS MÁS DÉBILES Y QUE NO ES PARA NOSOTROS ESTE DEPORTE”

«Es un poco particular porque la mayoría son hombres, pero creo que las mujeres tenemos más capacidad y lo estoy demostrando no solo en arbitraje sino en competencia también» y agregó, «piensan que las mujeres somos más débiles y que no es para nosotros este deporte, pero mi idea es mostrar eso también: que las mujeres estamos súper capacitadas para cualquier tipo de deporte».

«Empecé a entrenar a los cuatro años, tengo 18 y, al principio, era la única mujer. Después empezaron a sumarse más mujeres», contó e hizo hincapié en la importancia de enseñar con perspectiva de género desde la infancia «los padres suelen inculcarles a los chicos que este deporte es para hombres nomás y eso por ahí lo dificulta también».

«PODER MOTIVAR A CHICAS: QUE NO TENGAN MIEDO Y SEPAN DEFENDERSE»

“Desde que vi el karate quedé encantada, nunca falté a un entrenamiento, y después cuando vas creciendo te das cuenta que es necesario también saber algo de defensa, más que nada para las mujeres para quienes el peligro en las calles es mayor. También -continuó- enseñar a las mujeres defensa personal está muy bueno porque, como le digo siempre a las chicas, a un hombre es más difícil robarle, a una chica no. Eso también me sigue incentivando: el poder motivar a chicas, para que no tengan miedo y para que sepan defenderse».

Por último, manifestó la importancia de la contención familiar «mi mamá es la que me acompaña, de hecho, estoy con ella ahora, va conmigo a cada viaje y la verdad es muy primordial el acompañamiento de la familia, sentir ese apoyo».

