DARÍO LOPÉRFIDO REVELÓ QUE TIENE ELA: «HAGO EL TRATAMIENTO USUAL»

Durante el diálogo, Lopérfido, de 61 años, expresó su profunda identificación con el relato de Caparrós.

«Yo lo leí (el libro) con mucha identificación. Yo también estoy enfermo. Hay enfermedades que te matan más rápido. Esta tiene esta cosa de la imposibilidad física, y eso es lo que más duele»

, compartió con emotividad.

Caparrós coincidió con la descripción de la enfermedad. «Es muy impresionante. Es como si te fuera matando el cuerpo de a poco, mientras que la mente sigue ahí, viendo cómo tu cuerpo ya no hace lo que hacía, ya no te responde, ya no te hace caso», agregó el escritor, describiendo la cruel progresión de la ELA.

El exfuncionario negacionista del terrorismo de Estado de la última dictadura contó que la enfermedad empezó a manifestarse con un problema en la pierna hace más de un año; luego se sumó su mano izquierda. Tras hacerse una batería de estudios, los médicos le dieron el diagnóstico meses atrás.

En una entrevista publicada en La Nación, en referencia al ELA, Lopérfido contó: “Hago el tratamiento usual en estos casos. Sobre todo, fisioterapia y muchos medicamentos”.

“Pienso en el día a día. Me apoyo en mi familia y en mis amigos. En especial, en Antonio de la Rúa que es mi hermano de la vida. Sigo siendo feliz porque estoy enamorado de mi mujer y tengo un hijo que me alegra todos los días. Confío en los avances tecnológicos que hay; uso mucho la inteligencia artificial y guardé mi voz para el futuro”, señaló el también exfuncionario del Gobierno de la Alianza.