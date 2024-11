DALEX ARIADNA GALLOZO Y ALDANA ELIZABET MARTIN GONZÁLEZ FUERON GALARDONADAS CON EL PREMIO “BETTINA VÁSQUEZ”

PÓRTICO MULTIMEDIOS: Envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

Ambas galardonadas, recibieron la plaqueta recordatoria y carpeta protocolar, respectivamente, que plasma el reconocimiento del Poder Legislativo, como ganadoras del Premio Anual a la Labor Destacada en la Erradicación de la Violencia de Género “Bettina Vásquez”, edición 2024, el premio se enmarca en la ley provincial 2039-E.

El acto contó con la presencia de la titular del Parlamento chaqueño, Carmen Delgado, las diputadas Tere Cubells, Laura Bisonni, Analía Flores, Zulma Galeano, Mariela Quirós, y Maida With, integrantes de la Comisión de Género, Diversidades, Familias, Niñas, Niños y Adolescentes, a las que se sumaron sus pares Gladys González y Samuel Vargas.

Reflexión sobre la Lucha Contra la Violencia de Género: Un Compromiso Inquebrantable

La presidente, Delgado, en la apertura del acto, agradeció la presencia de todos y de manera especial a sus colegas diputadas que trabajaron en la evaluación de los postulantes. “Cuando uno mira y lee el trabajo que realizan durante todo el día, “se justifica establecer estos encuentros para concientizar y visibilizar” afirmó la presidente que destacó la presencia de las autoridades presentes y de la diputada (mc) Alicia Mastandrea “que siempre trabajó en este sentido cuando estuvo como presidente de este Poder, y aun fuera del Poder, a la Multisectorial de la Mujer que permanentemente trabaja con las instituciones intermedias”.

«Como presidente de la Legislatura chaqueña, hoy quiero compartir una reflexión que no solo surge desde mi rol institucional, sino desde la convicción personal de que, como sociedad, tenemos una deuda histórica con las mujeres y niñas que sufren violencia. El acto de entrega del Premio Anual a la Labor Destacada en la Erradicación de la Violencia de Género “Bettina Vásquez” es una oportunidad para detenernos a pensar en el camino recorrido, pero también, y sobre todo, en lo mucho que aún nos falta por hacer», indicó y recordó que “Bettina era una persona que trabajaba con cada una de nosotras en territorio. Por eso, el valor de este premio tiene que ver con eso, con el trabajo territorial de todos los días, en la lucha de enfrentar la violencia diaria en contra de las mujeres” señaló y finalizó agradeciendo y felicitando el trabajo y a todas las postulantes como así también a cada una de las legisladoras que “trabajan permanentemente para mejorar nuestra normativa y hacer que se cumplan”.

Por su parte la titular de la comisión legislativa que abordó el estudio de las postulaciones, diputada Tere Cubells, dijo “hoy en el día de la no violencia contra las mujeres y las diversidades nos convocamos la mayoría mujeres quienes hace mucho tiempo le ponemos el cuerpo que es discriminación y muchos tipos de violencia. Que nosotros desde las distintas Legislaturas tratamos desde todas las formas de ir avanzando mucho más con respecto a estas violencias y cuesta y cuesta mucho, es un cambio cultural y llevan tiempo, y mucho más con esta realidad social y política, a nivel nacional”, señaló y por eso destacó la importancia de este reconocimiento y la cantidad de postulantes, en esta oportunidad más de 20, por eso la tarea “no fue fácil, yo participé como presidente de la comisión y estuve presente en el momento de estudio de las postulaciones he notado no fue fácil porque el trabajo que llevan adelante, y muchos afuera que lo están haciendo en la diversidad absoluta porque acá hay una lucha en la transversalidad de las luchas políticas e ideológicas” planteó Cubells.

El encuentro se llevó a cabo en el Recinto Legislativo “Esc Deolindo F. Bittel”, y estuvieron presentes el Fiscal General Gustavo Leguizamón., el Subjefe del Servicio Penitenciario Alcalde General Gerardo Fabián Sotelo, la señora Elba Rojas presidente de la Comisión Provincial de la Multisectorial de la Mujer, la Subsecretaria de Género Sonia Valenzuela, la subsecretaria de Justicia Elina Nicoloff, la diputada (mc) Alicia Mastandrea, la Directora General de Legislación Mónica Ventre y la Prosecretaria Legislativa Adela Yapur.

Relacionado