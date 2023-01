DAKAR 2023: “PATO” SILVA MEJORA SU UBICACIÓN Y VERZA SE MANTIENE EN EL NOVENO PUESTO

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Los chaqueños que compiten en el Dakar 2023 sellaron una buena actuación este martes 10 de enero en la novena etapa, con el puesto número 11 del saenzpeñanse Carlos Alejandro Verza y el 16 del resistenciano Juan Manuel “Pato” Silva. La distancia total de este recorrido, tras el descanso del día de ayer, fue de 686 kilómetros. La próxima etapa, la décima de este miércoles 11, tendrá un recorrido de 624 kilómetros (114 km la especial) entre Haradh y Shaybah.

“Pato” Silva y su compañero Xavier Flick (Francia) del FN Speed Team llegaron en el puesto 16 en la novena atapa, a más de 19 minutos de los primeros de la serie Eryk Goczal (Polonia) y el español Oriol Mena, del equipo Energylandia Rally Team. Con este resultado, Silva se ubica 16º en la tabla general, tras haber arrancado esta etapa en el puesto 18, con un tiempo total de 47H 29′ 00», a + 06H 12′ 23» del líder, el lituano Rokas Baciuska y el español Oriol Vidal Montijano.

En tanto, Verza (Verza Rally Team) concluyó en el lugar número 11 esta novena etapa, a casi una hora y 44 minutos del ganador de la serie Laisvydas Kancius (Story Racing SRO). El chaqueño mantiene el puesto 9 en la general de quads, con un tiempo total de 63H 13′ 04», a + 20H 47′ 59» del líder de la categoría, el francés Alexandre Giroud (42H 25′ 05»).

Lo destacado de la novena etapa

La jornada en la que se ha reanudado la carrera coincide con una nueva orientación geográfica. El Dakar se dispone a adentrarse en el cuarto sudoriental de Arabia Saudí, con las dunas del Empty Quarter, que serán determinantes para el desenlace de la edición 2023, en el punto de mira. Entre tanto, los pilotos no habían dejado del todo atrás la zona recientemente anegada por las lluvias y han debido lidiar con unas dunas más accesibles, siempre que les mostrara el debido respeto, claro está. No ha sido el caso de Joan Barreda y Carlos Sainz, ambos heridos pero sin gravedad al inicio de la etapa. Los valientes que han seguido en carrera han debido enfrentarse a continuación a una navegación compleja y un pilotaje igualmente peliagudo entre cauces de ríos en ocasiones bien cargados de agua. El terreno no parece haberle planteado problema alguno a Luciano Benavides en motos ni a Sébastien Loeb, los más rápidos en los 359 km de la especial del día.

Los motoristas del Dakar juegan con los nervios de los aficionados, que son testigos tanto de giros inesperados como de una batalla repleta de incertidumbre ahora que el rally se adentra en un tramo que augura altas dosis de suspense. El gran vuelco del día lo ha provocado, muy a su pesar, Joan Barreda, que ha perdido hoy su estatus de líder en una mala recepción. Otro de los grandes nombres podría haber sufrido hoy igual suerte, pero pese a protagonizar dos caídas y perder el road book, el retraso acumulado por Mason Klein no le ha dejado sin opciones. En el capítulo de grandes beneficiados del día, Luciano Benavides ha sido el más solvente y se convierte en el primer doble ganador de la categoría este año, mientras que su compañero de equipo en Husqvarna, Skyler Howes, sigue sin soltar las riendas de la general. El estadounidense resiste, pero empieza a notar el aliento de Toby Price en su cogote. El piloto australiano, que dejó atrás la era de Despres-Coma al imponerse por primera vez en 2016, recupera sus opciones con solo tres segundos de retraso en la general, mientras que otro ganador, Kevin Benavides, se encuentra también en condiciones de pelear por el oro, al ser 3º a 5’09’’.

Algo más difícil lo tiene sin duda Adrien Van Beveren, que acumula 12 minutos de retraso, aunque tampoco debemos dar nada por perdido en vista de la dificultad que encierran las próximas cuatro etapas. En el caso de Nasser Al Attiyah, cada día que pasa se acerca un poco más a su quinta victoria, aunque niega, y con razón, la idea de que esté ya todo decidido. El viejo sabio del desierto nunca se alegra por las desgracias ajenas, si bien ha visto hoy cómo se diluía la amenaza de Henk Lategan, que ha salido perdiendo en la lotería de los problemas mecánicos. Carlos Sainz tampoco constituye una amenaza, pero ha tenido hoy en ascuas a la prensa española, descolocada por su trajín entre el hospital de Riyadh y el volante de su Audi RS Q e-tron E2, cuyo morro ha plantado entre dos dunas a la altura del km 6 de carrera. En la general, Nasser campa a sus anchas con 1h21’ de ventaja sobre Lucas Moraes y no pierde de vista a Sébastien Loeb, de vuelta al podio provisional tras firmar su tercer scratch del año, para mayor satisfacción por delante de sus dos compañeros de equipo (ver “La actuación del día”). Si bien Vaidotas Zala se ha quedado hoy a 3 minutos del tiempo de referencia, Lituania ha contado con una representación más que digna en quads con la victoria de Laisvydas Kancius, la segunda de su carrera en el Dakar, algo que no perturba la paz de Alexandre Giroud, cómodo líder de la categoría. En T3, el argentino David Zille se ha embolsado el oro, con solo 2” de ventaja sobre Guillaume de Mevius. Al belga le habría encantado ganar, pero ha estado como es lógico más pendiente de su duelo con Austin Jones, 2º a 12’43’’. En T4, la pugna entre Rokas Baciuška y Eryk Goczał cobra más intensidad cada día, con el joven polaco de 18 años imponiéndose hoy por tercera vez y recortando así 46’’ que podrían ser decisivos. A los dos chavales les separan apenas 5 minutos. En camiones, los percances de Martin Van Den Brink y de Martin Macik, varados durante una cuarentena de minutos, han dado alas a Ales Loprais en la general, y también a Janus Van Kasteren, ganador de su segunda especial y también 2º en la categoría, a casi 27 minutos del líder checo.

Con fuente y fotos Dakar2023

Relacionado