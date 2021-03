CUÁNTO HABLARON LOS SENADORES EN 2020: ZIMMERMANN LIDERÓ EL TERCETO DE CHAQUEÑOS

El legislador nacional radical Víctor Zimmermann, con 16.235 palabras, se ubicó en el 31° puesto del ranking de oradores en la Cámara Alta. Seguido de los justicialistas Antonio Rodas (38°), con 11.907, y María Inés Pilatti Vergara (43°) con 11.027 palabras. Los presidentes de los bloques más numerosos fueron los mejor ubicados, mientras que hubo cuatro legisladores que no dieron ningún discurso a lo largo del año.

El inolvidable año 2020 que será recordado como el que vivimos en pandemia, tuvo mucha actividad en los recintos del Congreso. Al punto tal de haber marcado un récord desde 2006, el año en que la revista Parlamentario comenzó a efectuar estos conteos para su Indice de Calidad Legislativa.

En efecto, el año pasado se registraron 1.425.749 palabras en el recinto de la Cámara alta, más que triplicando el número de palabras del año anterior.

Cabe recordar que fue un año de poca actividad el 2019, por haber sido electoral, y tan fue así que durante el mismo se verificaron 313.937 palabras. Pero el anterior hubo 713.252. La mitad de 2020, nada menos.

Así y todo fueron varios los senadores que no brillaron precisamente por su expresividad durante las sesiones. En efecto, hubo cuatro que no pidieron nunca la palabra a lo largo del año. En rigor, solo uno no dijo nada, algo que resultó habitual durante sus mandatos como senador, pero en este caso tiene justificación: Carlos Menem, quien asistió a pocas sesiones en 2020 – de manera virtual, claro -, pero al cabo sus problemas de salud lo marginaron definitivamente. Recordemos que falleció el pasado 14 de febrero de este año.

Más allá de su caso, hubo otros senadores que tuvieron solo participación figurativa, aunque quedaron registrados en el conteo, mínimamente, con sus intervenciones para precisar el sentido de sus votos. El más callado de todos fue el santiagueño Gerardo Montenegro, que solo registró 8 palabras: “Afirmativo”; “Afirmativo, secretario”; “Afirmativo, señor secretario”, y “Afirmativo, presidente”.

Convengamos también que el senador santiagueño suele ser de pocas palabras; en 2019 solo pronunció dos en todo el año, y para remontarse a un discurso hay que ir a 2018, cuando expresó 1.369 palabras.

Le sigue el radical santacruceño Eduardo Costa, quien pronunció el año pasado solo 12 palabras. Y lo suyo va en línea con Montenegro: tres veces “afirmativo” a secas, y matizó con dos “afirmativo, señor secretario” y un “negativo, mi voto”. Costa es otro de los que hablan poquito, al punto tal que en 2019 había sido uno de los que no emitió ni una palabra en todo el año. En cambio el año anterior se había anotado con 2.294.

El cuarto que no pronunció ningún discurso en el Senado fue Carlos Reutemann, aunque en su caso aparece con 83 palabras. Y esa cantidad tiene que ver no solo con las veces en que debió precisar el sentido de su voto, sino también precisiones del tipo: “Afirmativo el (artículo) 12 y negativo el 11”, o aclaraciones más extensas, como esta: “Sí, presidenta. En la votación anterior, en la parte citrícola, se me había cortado Internet por hora y pico. Volvió Internet hace media hora a mi casa. Gracias”.

En resumen, sus problemas de conectividad, que se extendieron a lo largo del año, contribuyeron en la extensión de sus intervenciones.

Tampoco es el senador santafesino de intervenir demasiado: en 2018 no dijo nada y en 2016 solo 76 palabras pronunció.

Suma de palabras

1°) Mayans, José Miguel Ángel 103.489 palabras

2°) Petcoff Naidenoff, Luis Carlos 94.083 palabras

3°) Lousteau, Martín 61.045 palabras

4°) Fernández Sagasti, Anabel 60.097 palabras

5°) Parrilli, Oscar Isidro 59.311 palabras

6°) Sacnun, María de los Ángeles 45.708 palabras

7°) Caserio, Carlos Alberto 43.163 palabras

8°) Pais, Juan Mario 41.518 palabras

9°) Romero, Juan Carlos 38.890 palabras

10°) Weretilneck, Alberto Edgardo 38.360 palabras

11°) Taiana, Jorge Enrique 31.605 palabras

12°) Elías de Pérez, Silvia 29.362 palabras

13°) Bullrich, Esteban José 28.947 palabras

14°) Rodríguez Machado, Laura 28.600 palabras

15°) Closs, Maurice Fabián 26.809 palabras

16°) Mera, Enrique Dalmacio 25.085 palabras

17°) Luenzo, Alfredo Héctor 24.829 palabras

18°) Vega, María Clara del Valle 24.416 palabras

19°) Lovera, Daniel Aníbal 23.756 palabras

20°) Almirón, Ana Claudia 20.297 palabras

21°) González, Gladys Esther 20.245 palabras

22°) Cobos, Julio César Cleto 19.867 palabras

23°) Durango, Norma Haydeé 19.539 palabras

24°) Recalde, Mariano 18.701 palabras

25°) Ledesma Abdala, Claudia 17.987 palabras

26°) Giacoppo, Silvia del Rosario 16.920 palabras

27°) Fiad, Mario Raymundo 16.802 palabras

28°) Martínez, Ernesto Félix 16.798 palabras

29°) Doñate, Claudio Martín 16.340 palabras

30°) Martínez, Julio César 16.241 palabras

31°) Zimmermann, Víctor 16.235 palabras

32°) Tapia, María Belén 15.779 palabras

33°) Rodríguez Saá, Adolfo 15.746 palabras

34°) Mirkin, Beatriz Graciela 14.601 palabras

35°) Giménez, Nora del Valle 14.190 palabras

36°) Poggi, Claudio Javier 12.984 palabras

37°) Duré, María Eugenia 12.203 palabras

38°) Rodas, Antonio José 11.907 palabras

39°) Schiavoni, Humberto 11.813 palabras

40°) Neder, José Emilio 11.686 palabras

41°) Tagliaferri, Guadalupe 11.518 palabras

42°) González, Nancy Susana 11.069 palabras

43°) Pilatti Vergara, María Inés 11.027 palabras

44°) Braillard Poccard, Néstor 10.986 palabras

45°) García Larraburu, Silvina 10.494 palabras

46°) Ianni, Ana María 10.488 palabras

47°) Catalfamo, María Eugenia 10.399 palabras

48°) Blanco, Pablo Daniel 10.185 palabras

49°) López Valverde, Cristina 9.929 palabras

50°) Marino, Juan Carlos 9.929 palabras

51°) Sapag, Silvia 9.857 palabras

52°) Mirabella, Roberto 9.810 palabras

53°) Rodríguez, Matías David 9.184 palabras

54°) Castillo, Oscar Aníbal 7.855 palabras

55°) Crexell, Carmen Lucila 7.669 palabras

56°) De Angeli, Alfredo Luis 7.283 palabras

57°) Snopek, Guillermo Eugenio 7.114 palabras

58°) Leavy, Sergio Napoleón 6.770 palabras

59°) González, María Teresa 5.860 palabras

60°) Basualdo, Roberto Gustavo 4.928 palabras

61°) Kueider, Edgardo Darío 4.738 palabras

62°) Verasay, Pamela Fernanda 4.699 palabras

63°) Blas, Inés Imelda 4.490 palabras

64°) Olalla, Stella Maris 3.260 palabras

65°) Uñac, José Rubén 2.667 palabras

66°) Solari Quintana, Magdalena 1.786 palabras

67°) Espínola, Carlos Mauricio 574 palabras

68°) Reutemann, Carlos Alberto 83 palabras

69°) Costa, Eduardo Raúl 12 palabras

70°) Montenegro, Gerardo 8 palabras

71°) Menem, Carlos Saúl –

Otros protagonistas

Cristina Fernández de Kirchner 24.600

Fernández, Alberto 10.010

Santiago Cafiero 20.512

Marisa Graham 2

