Se viene el eclipse

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) reveló datos claves sobre cuándo será el eclipse solar total más largo del siglo. El fenómeno astronómico podrá observarse desde distintos puntos del planeta y genera gran expectativa entre los adicionados de la astronomía y la comunidad científica.

¿Qué día se dará el eclipse solar total más largo del siglo?

Eclipse solar total más largo del siglo XXI se dará el 2 de agosto de 2027 y tendrá una duración máxima de 6 minutos y 22 segundos. Solo lo supera, hasta ahora, el eclipse ocurrido en 1991.

En qué países podrá verse el eclipse solar Este nuevo eclipse solar total será visible, de forma parcial, en países de Europa, África y el sur de Asia: España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

El fenómeno podrá verse en primer lugar desde el océano Atlántico y luego en el norte de África, abarcando países como Marruecos, Túnez, Libia y Egipto. Su recorrido continuará por Arabia Saudita y Yemen, finalizando el trayecto en el océano Índico.