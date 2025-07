CUÁNDO ES EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA LARGO EN LA ARGENTINA

Luego del 9 de julio, Día de la Independencia, ya celebrado, una pregunta comienza a repetirse entre trabajadores y estudiantes argentinos: ¿cuándo será el próximo fin de semana largo?

El próximo descanso largo llegará recién en agosto y no se trata de un feriado obligatorio, sino de un día no laborable con fines turísticos, contemplado por la Ley 27.399, que permite al Gobierno nacional designar hasta tres “puentes” al año para fomentar el turismo interno. Por lo que no todos podrán disfrutar de él.

Este “puente” será el viernes 15 de agosto, previo al domingo 17, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Como el 17 cae domingo y no se traslada, solo quienes no trabajen el viernes por decisión de su empleador podrán disfrutar del fin de semana largo.

Así figuran estos días en el calendario oficial de feriados (Foto: Argentina.gob.ar).

¿Qué diferencia hay entre feriado y día no laborable?

Feriado nacional: el empleador está obligado a otorgar el día libre o pagar doble si se trabaja.

el empleador está obligado a otorgar el día libre o pagar doble si se trabaja. Día no laborable: queda a criterio del empleador otorgarlo o no, y si se trabaja, se paga como jornada habitual.

En este caso, el 15 de agosto no es feriado obligatorio, por lo tanto, no todos tendrán libre ese día.

Feriados y fines de semana largos que quedan en 2025 en Argentina