CUÁNDO ES EL DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO EN 2025 Y QUÉ PASA CON LOS NEGOCIOS
La fecha se celebra el viernes 26 pero se trasladó al lunes 29 de septiembre, por lo que ese día no habrá actividades en el rubro.
Supermercados y shoppings estarán cerrados
Por este motivo, supermercados, cadenas mayoristas y shoppings permanecerán cerrados el lunes.
Durante esta jornada, los trabajadores de comercio no están obligados a trabajar. Si deciden no asistir a su lugar de trabajo, no se les descontará el día ni deben presentar ninguna justificación por su ausencia.
En cambio, si deciden trabajar, el empleador deberá abonar un recargo equivalente al doble del salario que corresponde por la jornada diaria.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) aclaró que los empleadores deben acordar con sus empleados cómo se aplicará la jornada, siempre respetando lo que establece el convenio colectivo.
El derecho al descanso queda plenamente garantizado en la normativa y esta condición queda a criterio exclusivo del trabajador.