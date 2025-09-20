Cuándo es el Día del Empleado de Comercio en 2025 y qué pasa con los negocios

El Día del Empleado de Comercio se celebra el viernes 26 de septiembre, pero este año se trasladó al lunes siguiente, de acuerdo con lo que comunicó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Por estos motivos, el lunes 29 de septiembre comercios, supermercados y shoppings permanecerán cerrados.

La celebración del Día del Empleado de Comercio es una fecha reconocida por la Ley 26.541 como feriado nacional aplicado solamente para quienes trabajan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Aunque la fecha oficial se celebra el viernes 26 de septiembre, este año se trasladó al lunes siguiente, de acuerdo con lo que comunicó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) días atrás. La decisión fue tomada por consenso entre sindicatos y cámaras empresarias, con el fin de facilitar la organización del sector y permitir un descanso extendido.

Supermercados y shoppings estarán cerrados Por este motivo, supermercados, cadenas mayoristas y shoppings permanecerán cerrados el lunes.