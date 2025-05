CUÁNDO ASUME MIGUEL ÁNGEL RUSSO EN BOCA TRAS PAGAR UNA FORTUNA A SAN LORENZO

Cuándo asume Russo en Boca

Si el cónclave de esta tarde entre los abogados de Russo y los dirigentes de San Lorenzo termina de sellar el acuerdo, Miguel Ángel Russo estará en condiciones de asumir este viernes en el predio de Ezeiza, donde será presentado al plantel y comenzará a trabajar de cara a la segunda parte del año. Este jueves no pudo estar con el plantel ya que la práctica se realizó por la mañana, mientras se terminaban de cerrar los detalles de su desvinculación. El entrenamiento fue supervisado por el cuerpo técnico interino, a la espera de la llegada del nuevo DT.

Russo regresa a Boca para su tercer ciclo como entrenador del club, tras sus pasos en 2007 –cuando ganó la Copa Libertadores– y entre 2020 y 2021, etapa en la que conquistó la Superliga y la Copa Maradona. Ahora, tomará las riendas de un equipo golpeado por la eliminación en la Copa Libertadores 2025 y con la urgencia de recuperar protagonismo en el Torneo de la Liga y en la Copa Argentina.

Las duras declaraciones de Lopardo contra Russo

«Decidió irse, nada más que eso. Tiene todo su derecho. Nos planteó que dejaba el cargo, nada más, y hoy se vino a despedir del plantel. No sé si va a Boca, me molestaron las versiones, pero veremos si va a Boca. Son versiones todavía, así que no sé. Vamos a ver lo que pasa», explicó Lopardo este martes mientras ingresaba a la Ciudad Deportiva con su vehículo.

Y, luego, manifestó su fastidio por la decisión de Russo en plena competencia: «Yo le pregunté el viernes sobre las versiones que nos hicieron mucho daño, y me dijo que no. Ayer le pregunté lo mismo y le creí. Si lo veo en Boca me voy a dar cuenta que no me dijo la verdad y lo lamento por él, porque me parece que es un hombre que tuvo una trayectoria impecable que hasta altura de la vida que pase esto no es bueno».