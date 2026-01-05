Cuáles son los delitos que Estados Unidos le atribuye a Nicolás Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar dirigido por Estados Unidos, un juez federal del distrito sur de Nueva York publicó una acusación ampliada contra el presidente de Venezuela. El documento fundamenta la intervención por parte de Washington y señala al mandatario como el líder de una red criminal internacional.

Esta nueva acusación denominada «imputación sustitutiva» incorpora por primera vez a Cilia Flores, esposa de Maduro, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. El expediente eleva el número de señalados, entre quienes figuran el ministro Diosdado Cabello y el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores.

La fiscalía sostiene que el dirigente utilizó las instituciones del Estado para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense durante más de dos décadas. La Justicia de los EEUU detalló los cargos específicos contra el jefe de Estado y el resto de los acusados:

Narcoterrorismo : se le adjudica la creación de alianzas con las FARC y el ELN para facilitar el tráfico bajo protección estatal.

: se le adjudica la creación de alianzas con las FARC y el ELN para facilitar el tráfico bajo protección estatal. Conspiración para importar cocaína : los fiscales estiman un tránsito de hasta 250 toneladas de droga por año hacia el norte.

: los fiscales estiman un tránsito de hasta 250 toneladas de droga por año hacia el norte. Delitos con armas y artefactos destructivos : el texto menciona el uso de armamento militar para el resguardo de las rutas ilícitas.

: el texto menciona el uso de armamento militar para el resguardo de las rutas ilícitas. Uso de la droga como arma: la acusación afirma que Maduro buscó «inundar» el país con sustancias como estrategia de confrontación. El documento vincula a Maduro con El Cartel de los Soles, una red delictiva que, según Estados Unidos, articuló con las instituciones del Estado venezolano para traficar cocaína hacia Norteamérica durante más de veinte años.

Además, menciona pactos con el Cartel de Sinaloa y Los Zetas para garantizar protección y pasaportes diplomáticos a traficantes. El magistrado ratificó que la cúpula del poder político en Venezuela obtuvo réditos millonarios mediante esta estructura corporativa.