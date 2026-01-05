AREA METROPOLITANA

OPERATIVO CONJUNTO EN FONTANA: DOS HOMBRES APREHENDIDOS TRAS ENFRENTARSE CON UN MACHETE

05-01-2026

Ocurrió en la madrugada de este lunes en el Barrio Banderas Argentinas de Fontana.

El hecho inició alrededor de las 01:45, cuando un hombre de 27 años ingresó al hospital local en Fontana, con cortes en el cráneo y el brazo, siendo derivado al Hospital Perrando. Ante esta situación, la Comisaría Tercera de Fontana solicitó apoyo y se inició un operativo propio que involucró a las tres unidades; comisaria Primera, Segunda y Tercera Fontana sumado al personal motorizado de la División Lince.

Mediante un «operativo cerrojo», los efectivos lograron localizar al segundo involucrado, identificado como un hombre de 28 años, quien también presentaba heridas cortantes en el cuero cabelludo y el torso. En el lugar del incidente, los agentes procedieron al secuestro de un machete, el cual habría sido utilizado durante la pelea.

La Fiscal en turno, dispuso que ambos ciudadanos sean notificados de su aprehensión en la causa «Supuestas Lesiones Recíprocas con Arma Blanca».

Asimismo, se ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial para realizar las pericias en el lugar del hecho y la recepción de declaraciones testimoniales a fin de esclarecer el motivo de la disputa.

