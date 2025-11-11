Cruce futbolero en el Gabinete: Pettovello y Caputo se chicanearon tras el Superclásico

El primero en responder fue el ministro de Economía, Luis Caputo, reconocido simpatizante de River, quien retrucó con ironía: “Justo Sandra (Pettovello) estaba buscando gente en Capital Humano!!”, en alusión a la titular de esa cartera y su colega en el gabinete. La ministra, fanática de Boca, no tardó en sumarse al intercambio con una frase que encendió aún más las bromas: “Bienvenido a CH. Por acá siempre en la A”, recordó, con picardía, el histórico descenso de River a la B Nacional en 2011.