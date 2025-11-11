COMISARIA DECIMOTERCERA  INTIMIDABA A LOS VECINOS CON UN ARMA, TERMINÓ PRESO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Los agentes acudieron al barrio Don Santiago III y aprehendieron a un hombre de 27 años con un arma tumbera

Alrededor de las 15, los efectivos fueron alertados sobre un hombre armado que amenazaba a los vecinos del barrio Don Santiago III con un arma, inmediatamente se dirigieron a verificar la información.

Al llegar, se entrevistaron con varias personas que indicaron hacia dónde se había ido el armado. Luego de recorrer la zona vieron a un ciudadano con vestimenta similar a la descrita, lo demoraron y tras una palpación sobre sus prendas descubrieron que tenía un arma casera, fabricada artesanalmente con dos caños metálicos.

Labraron acta de secuestro del arma y condujeron al hombre de 27 años a la dependencia policial. Finalmente fue notificado de su aprehensión por la causa Supuesta Infracción al Artículo 189 Bis del Código Penal Argentino a disposición de la Fiscalía en turno.

Relacionado